Παρά τις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί, το επίδομα παιδιού Α21 παραμένει χωρίς αύξηση. Τι προβλέπεται για τρίτεκνους, πολύτεκνους, βρεφονηπιακούς σταθμούς και παιδιά.

Μία ακόμη χρονιά περνά χωρίς την πολυαναμενόμενη αύξηση του επιδόματος παιδιού. Παρά τις συζητήσεις και τις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί το προηγούμενο διάστημα, η κυβέρνηση δεν ανακοίνωσε αναπροσαρμογή των ποσών που καταβάλλονται μέσω του Α21, ούτε αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια που θα επέτρεπαν σε περισσότερες οικογένειες να ενταχθούν στο επίδομα.

Η τελευταία ουσιαστική αναπροσαρμογή των ποσών του επιδόματος παιδιού έγινε το 2020. Από τότε, τα βασικά ποσά του Α21 παραμένουν στα ίδια επίπεδα, ενώ οι έκτακτες καταβολές που πραγματοποιήθηκαν κατά διαστήματα δεν αποτελούν μόνιμη αύξηση του επιδόματος.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η αύξηση του επιδόματος είχε βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο των συζητήσεων για τη στήριξη των οικογενειών, χωρίς ωστόσο να μετατραπεί μέχρι σήμερα σε μόνιμη παρέμβαση.

Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για τις οικογένειες

Την ίδια στιγμή, το νέο κυβερνητικό πακέτο περιλαμβάνει σειρά παρεμβάσεων για την οικογένεια, τα παιδιά και τη νέα γενιά. Στο επίκεντρο βρίσκονται κυρίως οι τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, ενώ προβλέπονται μέτρα για την προσχολική αγωγή, τη φοιτητική μέριμνα και τη μακροχρόνια αποταμίευση για τα παιδιά.

Κεντρική παρέμβαση αποτελεί η φορολογική ελάφρυνση για τους τρίτεκνους. Για εισόδημα έως 20.000 ευρώ ο φορολογικός συντελεστής μηδενίζεται, ενώ το αφορολόγητο αυξάνεται από τα 14.364 στα 25.364 ευρώ.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το μέτρο αφορά 86.927 τρίτεκνους, μεταξύ των οποίων και 33.894 ελεύθερους επαγγελματίες.

Ενδεικτικά, τρίτεκνος μισθωτός με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ, ο οποίος σήμερα επιβαρύνεται με φόρο 620 ευρώ, με το νέο καθεστώς δεν θα έχει φορολογική επιβάρυνση. Για εισόδημα 30.000 ευρώ, η ετήσια φορολογική ελάφρυνση υπολογίζεται σε 1.800 ευρώ.

Επενδυτικός λογαριασμός για κάθε παιδί

Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία νέου επενδυτικού λογαριασμού για τα παιδιά. Οι γονείς θα μπορούν να τον ανοίγουν μέσα στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση, με το Δημόσιο να συμμετέχει ισόποσα στις καταβολές.

Για κάθε 1 ευρώ που καταθέτει ο γονέας, το κράτος θα προσθέτει 1 ευρώ, με ανώτατη κρατική συμμετοχή 1.200 ευρώ ετησίως. Το όριο θα αυξάνεται κατά 10% ανά πενταετία, ενώ η αποταμίευση θα συνεχίζεται έως την ενηλικίωση.

Με τις μέγιστες καταβολές, σε βάθος 18 ετών μπορούν να συγκεντρωθούν συνολικά 49.304 ευρώ, εκ των οποίων τα 24.652 ευρώ θα προέρχονται από το Δημόσιο. Με την προσθήκη επενδυτικών αποδόσεων, το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω.

Αυξημένα voucher και επίδομα γέννησης

Αλλαγές προβλέπονται και στα voucher για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Η αξία της αποζημίωσης αυξάνεται κατά 10%, ενώ τα εισοδηματικά όρια διευρύνονται κατά 2.000 ευρώ.

Ειδικά για τις τρίτεκνες οικογένειες, καταργούνται τα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση voucher, διευρύνοντας την πρόσβαση στις δομές προσχολικής αγωγής.

Για τις πολύτεκνες οικογένειες προβλέπεται επίσης αύξηση στο επίδομα γέννησης κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Στο ίδιο πακέτο περιλαμβάνεται η αύξηση του ημερήσιου φοιτητικού σιτηρεσίου από 2 σε 3 ευρώ, ενώ για φοιτητές σε ακριτικές και νησιωτικές περιοχές η ενίσχυση αυξάνεται από 2,45 σε 3,50 ευρώ. Παράλληλα, προβλέπεται τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων, που αφορά περίπου 218.000 πολίτες με αναπηρία.

Παρά το εύρος των νέων παρεμβάσεων, το επίδομα παιδιού παραμένει εκτός. Οι σημερινοί δικαιούχοι δεν θα δουν αύξηση στα ποσά του Α21, ενώ δεν διευρύνονται ούτε τα εισοδηματικά όρια.

Για τις οικογένειες που περίμεναν μια μόνιμη ενίσχυση της συγκεκριμένης παροχής, το ερώτημα παραμένει ανοιχτό: πότε θα αυξηθεί τελικά το επίδομα παιδιού και αν η πολυαναμενόμενη αναπροσαρμογή που ανακοινώθηκε το 2024 θα γίνει πράξη.