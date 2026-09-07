Δεν μπορεί να απαντήσει στις σημερινές πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα ούτε να υποκαταστήσει την ανάγκη για σταθερές και άμεσες παρεμβάσεις προς μία ουσιαστική μισθολογική αναβάθμιση για αξιοπρεπείς μισθούς σε συνάρτηση με τον πληθωρισμό και την αύξηση του κόστους ζωής.

Το έκτακτο επίδομα ύψους 500 ευρώ, μικτά, μία φορά το χρόνο από τον Δεκέμβριο του 2027, δεν αποτελεί μισθολογική αναβάθμιση για αξιοπρεπείς μισθούς , ιδιαίτερα όταν συνδυαστεί με τον πληθωρισμό και την ακρίβεια που μαστίζει τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει η Ένωση Διοικητικών Δικαστών η οποία θεωρεί πως η εξαγγελία του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ συνιστά μία έκτακτη και αποσπασματική παροχή που δεν αποκαθιστά τις απώλειες των εισοδημάτων των δημοσίων υπαλλήλων.

Σε αντίθεση με τους συναδέλφους τους της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων που χαρακτηρίζουν το μέτρο αυτό ως «το πρώτο βήμα για μία ολοκληρωτική δικαίωση» για την επαναφορά των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, οι Διοικητικοί Δικαστές επιμένουν πως ο αγώνας τους προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να συνεχιστεί αν και, όπως τονίζουν, ο αρμόδιος υπουργός Οικονομικών δεν έχει καν ανταποκριθεί από τον περασμένο Σεπτέμβριο, οπότε του κατέθεσαν σχετικό υπόμνημα, στο αίτημά τους για συνάντηση.

Αναλυτικά, η Ένωση Διοικητικών Δικαστών αναφέρει σε ανακοίνωσή της: «Η εξαγγελία του Πρωθυπουργού στα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, περί χορήγησης έκτακτου επιδόματος ύψους 500 ευρώ μικτά άπαξ ετησίως στους δημοσίους υπαλλήλους, με χρόνο έναρξης καταβολής του τον Δεκέμβριο του 2027, δεν μπορεί να απαντήσει στις σημερινές πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα ούτε να υποκαταστήσει την ανάγκη για σταθερές και άμεσες παρεμβάσεις προς μία ουσιαστική μισθολογική αναβάθμιση για αξιοπρεπείς μισθούς σε συνάρτηση με τον πληθωρισμό και την αύξηση του κόστους ζωής. Πολύ περισσότερο δεν μπορεί να θεωρείται απάντηση στο διαχρονικό και δίκαιο αίτημα αποκατάστασης ενός δικαιώματος, όπως είναι η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Η Ένωσή μας έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι οι σημαντικές απώλειες που έχουν υποστεί οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα κατά τα προηγούμενα χρόνια δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με αποσπασματικές ή έκτακτες παροχές.

Η εξαγγελία αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και υπό το πρίσμα των μέχρι σήμερα κυβερνητικών τοποθετήσεων, σύμφωνα με τις οποίες η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού δεν ήταν εφικτή ή δεν αποτελούσε προτεραιότητα στο πλαίσιο των διαθέσιμων δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Η πρόβλεψη μιας νέας οικονομικής παροχής προς τους δημοσίους υπαλλήλους επιβεβαιώνει, πάντως, ότι το ζήτημα της ενίσχυσης των εισοδημάτων τους αποτελεί πρωτίστως θέμα κατανομής των εκάστοτε διαθέσιμων δημοσιονομικών πόρων και επιλογής προτεραιοτήτων, καταρρίπτοντας το αφήγημα περί μη ύπαρξης δημοσιονομικού χώρου, το οποίο χρησιμοποιείται σταθερά για τη μη επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.

Η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τον 13ο και 14ο μισθό δεν κλείνει τον δρόμο της διεκδίκησης.

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Η Ένωσή μας θα συνεχίσει, σε συνεργασία με τους φορείς που συμμερίζονται τον ίδιο στόχο, να αναδεικνύει την ανάγκη πλήρους αποκατάστασης του 13ου και 14ου μισθού. Η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στον δημόσιο τομέα περιλαμβάνεται στα οικονομικά αιτήματα, που έχουν συνδιαμορφωθεί από όλες τις Δικαστικές Ενώσεις και έχουν κατατεθεί με κοινό υπόμνημα στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ήδη από τον Σεπτέμβριο του έτους 2025, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει ανταποκριθεί ο Υπουργός στο αίτημα κοινής συνάντησης με όλες τις δικαστικές ενώσεις. Με το παρόν δελτίο τύπου συνεχίζουμε να θέτουμε στον δημόσιο διάλογο και να αξιώνουμε την ικανοποίηση των διεκδικήσεων των δικαστικών ενώσεων. Καλούμε τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να ανταποκριθεί και να ορίσει κοινή συνάντηση με όλες τις δικαστικές ενώσεις».