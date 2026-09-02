Τι απαντά η πρόεδρος της «Νέας Ζωής στο Χωριό».

Την απόφαση να εγκαταλείψει τα Φουρνά Ευρυτανίας και να μετακομίσει στη Νάξο πήρε η πολύτεκνη οικογένεια με τα έξι παιδιά, δύο χρόνια μετά την εγκατάστασή της στο ορεινό χωριό.

Η οικογένεια είχε μετακομίσει στα Φουρνά στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Νέα Ζωή στο Χωριό», που είχε στόχο να προσελκύσει νέους κατοίκους στην περιοχή. Η πρόσκληση είχε γίνει μέσω διαδικτύου από τη δασκάλα Παναγιώτα Διαμαντή και τον ιερέα του χωριού, πατέρα Κωνσταντίνο Ντούσικο.

Ωστόσο, η παραμονή της οικογένειας δεν εξελίχθηκε όπως αρχικά είχε σχεδιαστεί. Η μητέρα, Βασιλική Εμμανουήλ, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν, κάνοντας λόγο τόσο για σοβαρή οικονομική πίεση όσο και για περιστατικά εκφοβισμού σε βάρος ενός από τα παιδιά της.

Όπως ανέφερε, η κατάσταση έγινε ακόμη πιο δύσκολη όταν η οικογένεια απευθύνθηκε στις Αρχές για τα περιστατικά που, σύμφωνα με την ίδια, είχαν σημειωθεί.

Η κ. Εμμανουήλ υποστήριξε ότι μέρος των κατοίκων του χωριού αντέδρασε αρνητικά απέναντί τους, με την οικογένεια να αισθάνεται ότι βρέθηκε αντιμέτωπη με κοινωνικό αποκλεισμό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μάλιστα, όπως κατήγγειλε, η αντίδραση αυτή επηρέασε και την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Η οικογένεια είχε ανοίξει με δικά της χρήματα ένα κατάστημα εστίασης, το οποίο, σύμφωνα με τη μητέρα, άρχισαν να μποϊκοτάρουν ορισμένοι ντόπιοι.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl4jqq7wvom1?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Ζούσαμε με τα αρουραίους»

Οι γονείς κατήγγειλαν παράλληλα τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες διαβίωσης στο σπίτι όπου μετακόμισαν, κάνοντας λόγο για εισροή νερών και χιονιού από τη σκεπή, προβλήματα θέρμανσης και παρουσία αρουραίων, γεγονός που τους ανάγκασε να φύγουν από το χωριό.

«Φύγαμε γιατί δεν μπορούσαμε να ανταπεξέλθουμε και δεν μπορούσαμε να συνεισφέρουμε στα παιδιά. Από τη στιγμή που εμείς έχουμε και μια αξιοπρέπεια, Που κάποια στιγμή πρέπει να την κρατήσεις αυτήν την αξιοπρέπεια και από τη στιγμή που δεν μπορείς να ανταποκριθείς στο να ταΐσεις τα παιδιά, δεν θα χτυπήσεις την πόρτα να ζητήσεις μία βοήθεια. Χτύπησα την πόρτα ότι δεν είναι ωραίο αυτό που κάνουν στο μαγαζί γιατί δε χτυπάνε μια επιχείρηση, χτυπάνε μία μάνα που δεν μπορούσε να ταΐσει τα έξι παιδιά της».

«Μπήκαμε σε ένα σπίτι που μένανε αρουραίοι και ο μάστορας ο ίδιος γύρισε και είπε: εδώ δεν μένουν ούτε κότες [...]. Ζούσαν τα παιδιά με μία ξυλόσομπα, η οποία δεν τοποθετήθηκε σωστά και τα νερά και τα χιόνια έμπαιναν όλα μέσα. Ζούσαμε με τους αρουραίους και το παιδί συνέχεια ήταν στο γιατρό».

Τι απαντά η πρόεδρος της «Νέας Ζωής στο Χωριό»

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της «Νέας Ζωής στο Χωριό» Παναγιώτα Διαμαντή υποστήριξε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ανέφερε ότι η οικογένεια έλαβε εκτεταμένη στήριξη, η οποία περιλάμβανε την κάλυψη των ενοικίων για έναν ολόκληρο χρόνο, δωρεάν φροντιστήρια, σχολικά γεύματα και δραστηριότητες για τα παιδιά, καθώς και βοήθεια για την εύρεση εργασίας και τη λειτουργία της επιχείρησής τους.

«Στη συγκεκριμένη οικογένεια, που ήταν η πρώτη οικογένεια, χρηματοδοτήθηκε για έναν ολόκληρο χρόνο με τα ενοίκιά της. Είχαμε βρει τις θέσεις εργασίας στην αρχή, είχαμε βρει το σπίτι, ξεκίνησαν οι άνθρωποι, υποστηρίξαμε και τα παιδιά με δραστηριότητες και τα λοιπά. Όσον αφορά για το ζήτημα με το bullying, όπως λέει, ήταν ένα ζήτημα το οποίο είχε έρθει και σε εμάς όταν ξεκίνησαν οι άνθρωποι και γύρισαν από τη Γερμανία και μας είπαν ότι ακριβώς για αυτό το λόγο φύγαν και από τη Γερμανία, γιατί το μεγάλο τους παιδί έχει υποστεί bullying».

«Ήρθαν στο χωριό, ζήσαν δύο χρόνια και πριν δύο μήνες, τον Ιούνιο, εμφανίστηκε ξανά ότι υπάρχει bullying. Κάτι συνέβη με τα παιδιά. Τοποθετήθηκε η δευτεροβάθμια, μπήκε ο διευθυντής, έκαναν όλες τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν όταν συμβαίνει κάποιο περιστατικό λεκτικής αντιπαράθεσης μεταξύ των παιδιών και αυτό τέθηκε. Τελείωσαν οι εξετάσεις τους. Από κει και πέρα, όπως καταλαβαίνετε από τη δική μας πλευρά, ως Νέα Ζωή στο Χωριό, οι διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στους ανθρώπους δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί από πριν να δρομολογηθεί ή αποφευχθεί ή δημιουργηθεί με κάποιο τρόπο».

Όσον αφορά τις συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας στο σπίτι που τους δόθηκε η ίδια ανέφερε:«Δεν δώσαμε σπίτι γεμάτο με ποντίκια. Η οικογένεια έμενε σε σπίτι και αποφάσισε να αλλάξει να πάει σε ένα άλλο και έκλεισε συμβόλαιο εννέα ετών για να μην πληρώνει ενοίκιο για να κάνει τις εργασίες.

Κλείνοντας, η κυρία Διαμαντή ανέφερε ότι το πρόγραμμα για την εγκατάσταση οικογενειών στα Φουρνά είναι επιτυχημένο, καθώς άλλες πέντε οικογένειες συνεχίζουν να ζουν και να εργάζονται κανονικά στο χωριό χωρίς προβλήματα.