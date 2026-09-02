Μία μεγάλη αλλαγή περιλαμβάνει η νέα απόφαση για το πρόγραμμα «Ανακαίνιση κατοικίας», το γνωστό στους περισσότερους «Ανακαινίζω».

Αλλαγές περιλαμβάνει η νέα απόφαση για το πρόγραμμα «Ανακαίνιση κατοικίας», καθώς πλέον οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, μεταξύ άλλων να ανακαινίσουν και πέραν του ενός ακινήτου.

Νέο πλαίσιο για την ένταξη των νοικοκυριών στη δράση «Ανακαίνιση Κατοικίας» διαμορφώνει η δεύτερη τροποποίηση της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης, η οποία δημοσιεύθηκε χθες στο ΦΕΚ (Β’ 5347). Η απόφαση τροποποιεί τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υλοποίησης της δράσης, η οποία είχε αρχικά θεσπιστεί τον Ιούνιο και είχε ήδη τροποποιηθεί μία φορά τον Ιούλιο.

Αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια

Η πρώτη αλλαγή αφορά τη διατύπωση και, κυρίως, τον τρόπο αποτύπωσης των οικογενειακών κριτηρίων. Στον σχετικό πίνακα η αναφορά σε «παιδί» ή «παιδιά» αντικαθίσταται πλέον ρητά από τους όρους «ανήλικο τέκνο» και «ανήλικα τέκνα», ώστε να αποσαφηνίζεται ποια μέλη του νοικοκυριού προσμετρώνται για την κατάταξη στις εισοδηματικές κατηγορίες.

Τα εισοδηματικά όρια διατηρούνται σε δύο κατηγορίες. Για έναν άγαμο σε μονοπρόσωπο νοικοκυριό το ανώτατο ετήσιο φορολογητέο εισόδημα του 2025 ορίζεται σε 18.000 ευρώ για την πρώτη κατηγορία και 25.000 ευρώ για τη δεύτερη. Για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης χωρίς ανήλικα τέκνα τα αντίστοιχα όρια είναι 25.000 και 35.000 ευρώ, ενώ με ένα ανήλικο τέκνο αυξάνονται σε 30.000 και 40.000 ευρώ. Με δύο ανήλικα τέκνα τα όρια ανεβαίνουν σε 35.000 και 45.000 ευρώ αντίστοιχα.

Ξεχωριστή πρόβλεψη υπάρχει για τις μονογονεϊκές οικογένειες με ένα ανήλικο τέκνο, όπου τα ανώτατα όρια διαμορφώνονται σε 28.000 ευρώ στην πρώτη εισοδηματική κατηγορία και 39.000 ευρώ στη δεύτερη. Για κάθε επιπλέον ανήλικο τέκνο προβλέπεται προσαύξηση κατά 5.000 ευρώ, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για έγγαμο ζευγάρι, σύμφωνο συμβίωσης ή μονογονεϊκή οικογένεια.

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Περισσότερα ακίνητα στην ίδια αίτηση

Η πιο ουσιαστική, ωστόσο, αλλαγή αφορά τον αριθμό των ακινήτων για τα οποία μπορεί να υποβληθεί αίτηση. Με τη νέα απόφαση, κάθε νοικοκυριό μπορεί να καταθέσει αίτηση χρηματοδότησης για μία ή περισσότερες κλειστές κατοικίες στις οποίες διαθέτει τα απαιτούμενα δικαιώματα, χωρίς πλέον αριθμητικό περιορισμό. Επιπλέον, μπορεί να υποβάλει αίτηση και για έως μία ανοικτή κατοικία, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε ακίνητο πληροί αυτοτελώς τα κριτήρια επιλεξιμότητας της δράσης.

Η συγκεκριμένη αλλαγή διευρύνει αισθητά το πεδίο εφαρμογής του προγράμματος, κυρίως για ιδιοκτήτες που διαθέτουν περισσότερες κλειστές κατοικίες και επιθυμούν να τις επαναφέρουν σε χρήση. Αντί να περιορίζονται σε μία μόνο αίτηση για κλειστό ακίνητο, μπορούν πλέον, εφόσον πληρούνται οι όροι της δράσης, να εντάξουν περισσότερα ακίνητα.

Νέα διαδικασία για τις αιτήσεις

Παράλληλα, τροποποιείται και η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων. Η δράση θα εξακολουθήσει να «τρέχει» σε διακριτές χρονικές φάσεις, ανάλογα με το εάν τα ακίνητα είναι κλειστά ή ανοικτά. Πρώτα θα προηγηθούν οι αιτήσεις που αφορούν κλειστές κατοικίες και στη συνέχεια εκείνες που αφορούν ανοικτά ακίνητα. Για τη δεύτερη αυτή κατηγορία εισάγεται πλέον ρητά εισοδηματικό κριτήριο για τη χρονική προτεραιοποίηση των αιτήσεων.

Αυτό σημαίνει ότι στις ανοικτές κατοικίες η σειρά υποβολής δεν θα καθορίζεται αποκλειστικά από το ποιος θα εισέλθει πρώτος στην πλατφόρμα, αλλά θα συνδέεται με τα οικονομικά χαρακτηριστικά των δικαιούχων. Περαιτέρω λεπτομέρειες για την προτεραιοποίηση μπορούν να καθοριστούν στον Οδηγό Εφαρμογής της δράσης, ενώ η αξιολόγηση των αιτήσεων προβλέπεται να είναι άμεση.

Η νέα υπουργική απόφαση δεν μεταβάλλει τα υπόλοιπα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος, τα οποία συνεχίζουν να ισχύουν όπως είχαν διαμορφωθεί με την αρχική απόφαση και την πρώτη τροποποίησή της. Η ισχύς των νέων ρυθμίσεων αρχίζει από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.