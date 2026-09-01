422 κενά στην Ειδική Αγωγή και 191 στη Γενική είναι μέχρι στιγμής ο απολογισμός για τα σχολεία στη Β Ανατολική Αττική.

Ποδαρικό σήμερα στα σχολεία με την επιστροφή των εκπαιδευτικών στα καθήκοντά τους με τα κενά να παραμένουν βραχνάς και την κατάσταση να προιωνίζεται ιδιαιτέρως δύσκολη καθώς σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τα καταγεγραμμένα κενά αγγίζουν περί τα 45 με 50.000. Εν αναμονή της σημερινής ανακοίνωσης των ονομάτων της πρώτης φάσης με 30.000 αναπληρωτές, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής «Ο Σωκράτης» κρούει το καμπανάκι για την υποστελέχωση στις μονάδες της Β Ανατολικής Αττικής.

Όπως σημειώνεται μετά και την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών στους Δήμους Αχαρνών, Διονύσου και Ωρωπού, τα λειτουργικά κενά στα σχολεία παραμένουν ιδιαίτερα αυξημένα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής «Ο Σωκράτης», καταγράφονται συνολικά 613 λειτουργικά κενά εκπαιδευτικών. Τα οποία αποτυπώνονται σε 191 κενά στη Γενική Εκπαίδευση και 422 κενά στην Ειδική Αγωγή.

Στη Γενική Εκπαίδευση καταγράφονται, μεταξύ άλλων, 39 κενά ΠΕ70, 45 ΠΕ60, 37 ΠΕ06 και 30 ΠΕ11, ενώ στην Ειδική Αγωγή ιδιαίτερα μεγάλος είναι ο αριθμός των κενών στην Παράλληλη Στήριξη, με 309 κενά ΠΕ70 ΕΑΕ και 74 ΠΕ60 ΕΑΕ. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν την άμεση κάλυψη όλων των κενών στην Α΄ φάση πρόσληψης αναπληρωτών, ώστε τα σχολεία να ξεκινήσουν και να λειτουργήσουν με το αναγκαίο εκπαιδευτικό προσωπικό. «Να καλυφθούν τώρα όλα τα κενά στη Β΄ Ανατολική Αττική, στην Α΄ φάση πρόσληψης αναπληρωτών!»