«Το ΠΑΣΟΚ, με αίσθημα ευθύνης, κατέθεσε ολοκληρωμένο πρόγραμμα για το ιδιωτικό χρέος, τα κόκκινα δάνεια, τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και για την αντιμετώπιση της μάστιγας των funds και των servicers», τόνισε ο Ν. Φαραντούρης.

Απάντηση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη για το ζήτημα των κόκκινων δανείων έδωσε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου Νικόλας Φαραντούρης, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξής του στο OPEN.

Ο κ. Φαραντούρης τόνισε ότι οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος είναι σύμφωνες με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, υποστηρίζοντας, αντιθέτως, ότι το σημερινό καθεστώς λειτουργίας των funds και των servicers στην Ελλάδα και ο τρόπος διαχείρισης των κόκκινων δανείων παραβιάζουν βασικές αρχές προστασίας του καταναλωτή και διαφάνειας των τραπεζικών συναλλαγών.

«Το ΠΑΣΟΚ, με αίσθημα ευθύνης, κατέθεσε ολοκληρωμένο πρόγραμμα για το ιδιωτικό χρέος, τα κόκκινα δάνεια, τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και για την αντιμετώπιση της μάστιγας των funds και των servicers», ανέφερε.

Περιγράφοντας τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος, έκανε λόγο για τριγωνικές συναλλαγές «σαν "μπάμπουσκες", ο ένας μέσα στον άλλον», αναφερόμενος σε funds, εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, servicers και τράπεζες, που, όπως υποστήριξε, «βγάζουν στο σφυρί τα σπίτια Ελλήνων πολιτών αντί πινακίου φακής».

Ο Νικόλας Φαραντούρης σημείωσε ακόμη ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ προβλέπει μέριμνα για την επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών, αλλά και τη δυνατότητα μιας δεύτερης ευκαιρίας για όσους αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

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«Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία στον δανειολήπτη να σταθεί στα πόδια του, ενώ ταυτόχρονα επιβραβεύεται και ο συνεπής δανειολήπτης», είπε, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκός κανονισμός ή οδηγία που να απαγορεύει τέτοιες παρεμβάσεις.

Εξωδικαστικός μηχανισμός

Αναφερόμενος στον εξωδικαστικό μηχανισμό, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι απαιτείται αυστηρή υποχρεωτικότητα για τους πιστωτές.

«Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ θεσπίζει πραγματικά υποχρεωτικό εξωδικαστικό μηχανισμό. Όχι προαιρετικά, εάν ο πιστωτής θέλει να καθίσει στο τραπέζι», ανέφερε.

«Σήμερα δεν υπάρχει πραγματική και αυστηρή υποχρεωτικότητα, γι’ αυτό και οι περισσότεροι εξωδικαστικοί λήγουν μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα. Δεν ξεκινούν καν. Εμείς θέλουμε αυστηρή υποχρεωτικότητα στον εξωδικαστικό», κατέληξε.