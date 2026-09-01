«170 φορές να κατεβούνε στις κάλπες, 170 φορές ο Τσίπρας θα κερδίσει τον Ανδρουλάκη», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης. Τι είπε για τον Αντώνη Σαμαρά και το ενδεχόμενο δημιουργία κόμματος από τον Ηλία Κασιδιάρη.

«Δεν υπάρχει περίπτωση συγκυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ», δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης στα Παραπολιτικά 90,1 και πρόσθεσε: «Είναι δυνατόν να συγκυβερνήσουμε με κόμμα που θέλει να ξαναγυρίσουμε σε μνημόνια;».

Για τον Αλέξη Τσίπρα ο υπουργός Υγείας τόνισε πως είναι «κακός χαρακτήρας», ενώ για τον Αντώνη Σαμαρά ανέφερε πως αν κάνει κόμμα και βρίζει τη ΝΔ τα πράγματα δεν θα είναι καλά.

Τέλος, αναφορικά με το ενδεχόμενο δημιουργία κόμματος Κασιδιάρη, τόνισε ότι ο κ. Κασιδιάρης είναι πολύ επικίνδυνο πολιτικά πρόσωπο υποστηρίζοντας ότι οι απόψεις του είναι «τρομακτικές».

Για την κριτική του ΠΑΣΟΚ

«Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ είναι μνημείο ανοησίας. Βγαίνει το ΠΑΣΟΚ και κάνει μια πρόταση για το ιδιωτικό χρέος, όταν την διάβασα στην αρχή νόμιζα ότι κάτι δεν καταλαβαίνω καλά. Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι εάν εσείς κι εγώ που σήμερα πληρώνουμε τα χρέη μας κανονικά αποφασίσουμε να μην τα πληρώσουμε και τα κάνουμε ληξιπρόθεσμα και μετά τα διακανονίσουμε σε 120 δόσεις το κράτος θα μας χαρίσει το 30% του κεφαλαίου. Εάν ένας τέτοιος νόμος ψηφιζόταν ποτέ σε οποιαδήποτε χώρα, στην επόμενη μέρα όλοι θα σταματάγανε να πληρώνουν τα χρέη τους. Ακούστε τι προτείνει κόμμα που έχει κυβερνήσει, κόμμα που θέλει να ξανακυβερνήσει, και κόμμα που έβαλε πλάτη για να μείνει η Ελλάδα στην Ευρώπη», είπε αρχικά.

«Είναι δυνατόν να συγκυβερνήσουμε με κόμμα που λέει να καταστραφεί η Ελλάδα;»

«Δεν υπάρχει περίπτωση», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης για το σενάριο συγκυβέρνησης της ΝΔ με το ΠΑΣΟΚ και πρόσθεσε: «Είναι δυνατόν να συγκυβερνήσουμε με κόμμα που λέει να καταστραφεί η Ελλάδα; Είναι δυνατόν να συγκυβερνήσουμε με κόμμα που θέλει να ξαναγυρίσουμε σε μνημόνια; Άμα σου λέει ότι πρέπει να διαγράφεις το 30% της αρχικής οφειλής την επόμενη μέρα έχεις μνημόνιο. Είναι συγκλονιστικό κόμμα που έχει κυβερνήσει, που έχει εφαρμόσει μνημόνιο, που έχασε 30 μονάδες για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ έρχεται και λέει το 2026 επειδή τον πέρασε ο Τσίπρας στις δημοσκοπήσεις να χαρίσουμε το 30% της αρχικής οφειλής. Αν αρχίσουν τα κόμματα να λένε τέτοια πράγματα δεν θα μείνει κολυμπηθρόξυλο».

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«170 φορές να κατεβούνε στις κάλπες, 170 φορές ο Τσίπρας θα κερδίσει τον Ανδρουλάκη»

Σε ερώτηση που δέχθηκε για το αν πιστεύει ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι τρίτο κόμμα, είπε: «Στην Ελλάδα ο κόσμος ψηφίζει πρόσωπα, δεν ψηφίζει ούτε κόμματα ούτε προτάσεις ούτε προγράμματα. Η σύγκριση Τσίπρα -Ανδρουλάκη είναι ετεροβαρής. 170 φορές να κατεβούνε στις κάλπες, 170 φορές ο Τσίπρας θα κερδίσει τον Ανδρουλάκη».

Κόμμα Σαμαρά

Για το αν θα συγκυβερνούσε η ΝΔ με τον Αντώνη Σαμαρά, δήλωσε: «Όταν ο κ. Σαμαράς κάνει κόμμα θα με ξαναρωτήσετε προς το παρόν κόμμα δεν βλέπω. Αν κάνει κόμμα και ξεκινήσει το κόμμα του βρίζοντας την ΝΔ δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα». Ερωτηθείς με ποιον θα μπορούσε η ΝΔ να συγκυβερνήσει, απάντησε: «Γιατί να συγκυβερνήσουμε, θα πάρουμε αυτοδυναμία».

«Είναι επικίνδυνος ο Κασιδιάρης»

Για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Ηλία Κασιδιάρη, σημείωσε: «Είναι επικίνδυνος ο Κασιδιάρης. Είναι επικίνδυνος και γιατί κάνει γκελ σε ένα κομμάτι της κοινωνίας δυστυχώς και έχει ένα ρητορικό χάρισμα αλλά είναι επικίνδυνος γιατί οι ιδέες του είναι τρομακτικές. Ο κ. Κασιδιάρης είναι πολύ επικίνδυνο πολιτικά πρόσωπο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει νομικός τρόπος να τον εμποδίσει να κατέβει υποψήφιος, μπορεί να τον εμποδίσει να είναι αρχηγός.

«Κακός χαρακτήρας ο Τσίπρας»

Ερωτηθείς για το αν επιμένει στην δήλωσή του ότι ο κ. Τσίπρας είναι παλιόπαιδο, είπε: «Ο Τσίπρας ως πρωθυπουργός προσπάθησε να κλείσει τους πολιτικούς του αντιπάλους φυλακή με ψέματα για να κερδίσει τις εκλογές εσείς θα τον πείτε καλό χαρακτήρα; Είναι προφανές ότι είναι ένας κακός χαρακτήρας, μόνο ένας κακός χαρακτήρας θα έκανε κάτι τέτοιο. Ο Τσίπρας καθαρίσει σας αυγά, στεγνά, όλους τους συνεργάτες του αυτό είναι δείγμα καλού χαρακτήρα;

Δεν νομίζω ότι ο κ. Τσίπρας θα φτάσει πάνω από 18% στις εκλογές, νομίζω ότι το 18% θα είναι το ταβάνι του. Η ΝΔ είναι σίγουρα πάνω από το 30%. Η αυτοδυναμία είναι απολύτως εφικτή για τη ΝΔ».

«Δεν υπάρχει θέμα αρχηγίας στη ΝΔ»

Ερωτηθείς αν υπάρχει ενδεχόμενο να διεκδικήσει την αρχηγία της ΝΔ μετά τον κ. Μητσοτάκη, απάντησε: «Δεν υπάρχει θέμα αρχηγίας στη ΝΔ. Εγώ μάχομαι να πείσω τον Μητσοτάκη να αλλάξει την άποψή του και να κατέβει και τέταρτη φορά. Έχουμε βρει έναν καλό πρωθυπουργό γιατί να τον αλλάξουμε».