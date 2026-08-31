«Πώς από υπέρμαχος του δικαιώματος προαίρεσης για τους δανειολήπτες, προσχώρησε στην άποψη Τσίπρα για κατάργηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας;», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ.

«Ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε «αίσχος» την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος. Από αυτό και μόνο καταλαβαίνουμε πόσο έχει ενοχλήσει ισχυρά οικονομικά συμφέροντα η πρόταση μας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ σχολιάζοντας τα όσα είπε νωρίτερα, σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Δήλωσε πως και εκείνος ήταν υπέρ του δικαιώματος προαίρεσης το 2017 αλλά «τώρα τα δάνεια πουλήθηκαν» και πλέον δε γίνεται.

Προφανώς δεν έχει διαβάσει καν την πρόταση μας, γιατί αν την είχε διαβάσει θα γνώριζε τη διαδικασία που προτείνουμε να γίνει.

Ο κ. Γεωργιάδης και η Νέα Δημοκρατία τότε έκαναν κριτική στην κυβέρνηση Τσίπρα αλλά τελικά ακολούθησαν πιστά την πολιτική Τσίπρα υπερ των funds», συνεχίσει η Χαριλάου Τρικούπη και προσθέτει:

«Αντί, λοιπόν, ο κ. Γεωργιάδης να περιφέρει διάφορες ασυναρτησίες να μας εξηγήσει: πώς κατέληξε οπαδός της πολιτικής Τσίπρα υπέρ των funds και των πλειστηριασμών; Πώς από υπέρμαχος της χορήγησης δυνατότητας του δικαιώματος προαίρεσης στους δανειολήπτες, προσχώρησε στην άποψη Τσίπρα για κατάργηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας;».