Πρόσφατη απόρρητη αξιολόγηση προειδοποιεί ότι η παρατεταμένη διεξαγωγή επιχειρήσεων μεγάλης κλίμακας στη Μέση Ανατολή κινδυνεύει να αποδυναμώσει τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνατότητες σε άλλες περιοχές.

Αρκετοί ανώτατοι αξιωματικοί των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησαν τον υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ότι η παράταση των μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν δεν είναι βιώσιμη και μπορεί να αποδυναμώσει τις αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις απέναντι σε άλλες απειλές, ακόμη και στην ίδια την αμερικανική επικράτεια, σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν το περιεχόμενο πρόσφατης αξιολόγησης που συντάχθηκε για τον επικεφαλής του Πενταγώνου.

Οι προειδοποιήσεις, τις οποίες μετέφεραν στον Χέγκσεθ οι επικεφαλής του Στρατού Ξηράς, του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και διοικητές που επιβλέπουν τις αμερικανικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη, την Ασία και τη Λατινική Αμερική, περιλαμβάνονται στην έκδοση της 14ης Αυγούστου του Βιβλίου Διαταγών του υπουργού Άμυνας (Secretary of Defense Orders Book - SDOB). Οι πηγές μίλησαν στην Washington Post υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς το έγγραφο είναι απόρρητο.

Το SDOB, το οποίο συντάσσεται συνήθως δύο φορές τον μήνα, καταγράφει τη διαθεσιμότητα αμερικανικών πλοίων, αεροσκαφών, προσωπικού και οπλικών συστημάτων παγκοσμίως και αποτελεί βασικό εργαλείο για τον σχεδιασμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει την Τεχεράνη να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ και να αποδεχθεί μια σειρά αμερικανικών όρων για τον τερματισμό της παρατεταμένης σύγκρουσης, έχει καταστήσει σαφές ότι όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι, συμπεριλαμβανομένης της περαιτέρω στρατιωτικής δράσης. Ως αποτέλεσμα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, διατηρεί εδώ και μήνες περισσότερους από 50.000 στρατιώτες σε επιφυλακή, σε περίπτωση που ο πρόεδρος διατάξει νέες επιθέσεις.

Το SDOB της 14ης Αυγούστου προβλέπει ότι ορισμένα στρατεύματα που έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή θα παραμείνουν εκεί έως τον Σεπτέμβριο, ενώ για άλλα η ανάπτυξη θα παραταθεί έως και το 2027, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Η προοπτική περαιτέρω παράτασης της ανάπτυξης αυτών των δυνάμεων ώθησε τους στρατιωτικούς ηγέτες να εκφράσουν τις ανησυχίες τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Οι διοικητές της Ευρωπαϊκής Διοίκησης, της Διοίκησης Ινδο-Ειρηνικού και της Νότιας Διοίκησης, καθώς και ο αρχηγός του αμερικανικού Ναυτικού, εξέφρασαν τη διαφωνία τους με την παράταση της ανάπτυξης δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Στο SDOB η θέση τους χαρακτηρίζεται ως «non-concur», δηλαδή μη συναίνεση: διαφωνούν με την απόφαση, αλλά θα την εφαρμόσουν.

Οι γεωγραφικές διοικήσεις μάχης που επιβλέπουν τις αμερικανικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη, την Ασία και τη Λατινική Αμερική έχουν διαθέσει πλοία, αεροσκάφη και άλλο εξοπλισμό για την υποστήριξη της σύγκρουσης με το Ιράν. Αυτό έχει περιορίσει την ικανότητά τους να εκτελούν αποστολές και να διασφαλίζουν την απαραίτητη εκπαίδευση, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Το Πολεμικό Ναυτικό, ειδικότερα, έχει αναγκαστεί να πιέσει στα όριά του τις δυνατότητές του για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του πολέμου.

Η ηγεσία του Στρατού Ξηράς και της Πολεμικής Αεροπορίας συμφώνησε με την επιθυμία του Χέγκσεθ να παρατείνει την ανάπτυξη των δυνάμεών τους, αλλά και οι δύο κλάδοι τόνισαν ότι κάτι τέτοιο συνεπάγεται σημαντικούς κινδύνους.

Συνολικά, το μήνυμα της στρατιωτικής ηγεσίας είναι ότι η επιχείρηση στο Ιράν, η οποία έχει πλέον συμπληρώσει έξι μήνες, είναι «υπερβολικά εκτεταμένη και διαρκεί υπερβολικά πολύ».

Το Πολεμικό Ναυτικό στα όριά του

Οι επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διοίκησης και της Νότιας Διοίκησης προειδοποίησαν τον Χέγκσεθ ότι η παραχώρηση πλοίων και αεροσκαφών επιτήρησης στην Κεντρική Διοίκηση έχει υποβαθμίσει την ικανότητά τους να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις για την προστασία της αμερικανικής επικράτειας.

Ο ναύαρχος Σάμιουελ Παπάρο, επικεφαλής της Διοίκησης Ινδο-Ειρηνικού, εξέφρασε επιφυλάξεις για το εύρος της συνεχιζόμενης υποστήριξης που απαιτείται από τις δυνάμεις του, συμπεριλαμβανομένων μιας ομάδας κρούσης αεροπλανοφόρου και αντιτορπιλικών.

Ο ναύαρχος Ντάριλ Κολντλ, επικεφαλής Ναυτικών Επιχειρήσεων, παρουσίασε στον Χέγκσεθ την πιο δυσοίωνη εικόνα, αναφέροντας στο SDOB ότι το Πολεμικό Ναυτικό δεν μπορεί να διατηρήσει το σημερινό επίπεδο υποστήριξης στον πόλεμο με το Ιράν, καθώς δεν υπάρχει προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Το Πολεμικό Ναυτικό έχει επωμιστεί ένα εξαιρετικά μεγάλο βάρος. Του έχει ζητηθεί να διαθέσει δεκάδες πλοία για την εκστρατεία στο Ιράν — αρχικά για να συμμετάσχουν στην αμερικανική επίθεση και να αντιμετωπίσουν τις ιρανικές αντεπιθέσεις και, εδώ και αρκετούς μήνες, για να επιβάλουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών που διέταξε ο Τραμπ, καθώς πιέζει το Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ. Οι αποστολές ορισμένων πλοίων και πληρωμάτων έχουν παραταθεί για μήνες.

Ο Κολντλ ενημέρωσε τον Χέγκσεθ ότι μόλις περίπου το ένα τέταρτο του στόλου των αντιτορπιλικών του Πολεμικού Ναυτικού είναι διαθέσιμο για ανάπτυξη, σημαντική πτώση σε σχέση με τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο.

Σε ευρύτερο επίπεδο, το έγγραφο αναφέρει ότι οι επιπτώσεις στη συντήρηση των πλοίων, εάν οι απαιτήσεις της επιχείρησης στο Ιράν συνεχιστούν χωρίς αλλαγές, θέτουν σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα του στόλου σε περίπτωση που ξεσπάσουν άλλες συγκρούσεις.

Ελλείψεις σε πυραύλους και αεράμυνα

Η σύγκρουση έχει επηρεάσει και τα αμερικανικά αποθέματα πυρομαχικών. Τα αποθέματα αναχαιτιστικών πυραύλων Patriot έχουν μειωθεί λόγω του πολέμου με το Ιράν αλλά και των προηγούμενων αποστολών προς την Ουκρανία.

Ο πόλεμος με το Ιράν έχει εξαντλήσει τα αμερικανικά αποθέματα αναχαιτιστικών πυραύλων Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) - απαραίτητα όχι μόνο για την προστασία των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή αλλά και των περιφερειακών συμμάχων - καθώς και πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk.

Περίπου το 25% του στόλου των drones Reaper του Πενταγώνου έχει χαθεί, ενώ αμερικανικές βάσεις στην περιοχή έχουν υποστεί ζημιές ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι οι αναφορές περί ελλείψεων πυρομαχικών είναι ανακριβείς.

Οι πρόσφατες «μη συναινέσεις» ορισμένων ανώτατων αξιωματικών αποτελούν την τελευταία προειδοποίηση της στρατιωτικής ηγεσίας σχετικά με τον πόλεμο.

Ανησυχία για την Κίνα και την άμυνα των ΗΠΑ

Η μεταφορά δυνάμεων από την Ευρώπη, τον Ειρηνικό και τη Λατινική Αμερική στη Μέση Ανατολή έχει περιορίσει την ικανότητα των αμερικανικών διοικήσεων να εκτελούν τις δικές τους αποστολές και να διατηρούν την απαραίτητη εκπαίδευση.

Στον Ειρηνικό, βασικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ έχουν εκφράσει ανησυχία ότι η εξάντληση των αμερικανικών αποθεμάτων, τους αφήνει εκτεθειμένους απέναντι στην Κίνα. Το μοναδικό αμερικανικό αεροπλανοφόρο που διαθέτει αποκλειστική βάση στον Ειρηνικό στάλθηκε στη Μέση Ανατολή για να αντικαταστήσει άλλο αεροπλανοφόρο που βρίσκεται σε ανάπτυξη για περισσότερες από 300 ημέρες.

Με πληροφορίες από Washington Post