Συνεχίζονται οι αγωνιώδεις έρευνες για τους 17 αγνοούμενους μετά το ναυάγιο καταμαράν ανοιχτά της Κερύνειας, με τις μαρτυρίες των διασωθέντων να αποκαλύπτουν τις δραματικές στιγμές της τραγωδίας.

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες ανοιχτά της Κερύνειας για τον εντοπισμό των αγνοουμένων μετά το ναυάγιο καταμαράν που μετέφερε συνολικά 267 άτομα.

Τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης έδωσαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία των ανθρώπων που αγνοούνται, καθώς και των θυμάτων της τραγωδίας που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (30/08). Μέχρι στιγμής, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται στους οκτώ, ενώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις για τον εντοπισμό των 17 αγνοουμένων.

Σύμφωνα με τον «υπουργό μεταφορών», Ερχάν Αρικλί, συνολικά 242 επιβάτες ανασύρθηκαν ζωντανοί.

Ανάμεσα στους αγνοούμενους παιδιά και ηλικιωμένοι

Μεταξύ των ανθρώπων που εξακολουθούν να αγνοούνται βρίσκονται παιδιά, οικογένειες και ηλικιωμένοι. Οι «αρχές», αλλά και οι συγγενείς τους, απευθύνουν έκκληση σε όποιον διαθέτει οποιαδήποτε πληροφορία ή έχει δει κάποιο από τα αγνοούμενα πρόσωπα να επικοινωνήσει άμεσα με την πλησιέστερη «δύναμη ασφαλείας».

Την ίδια ώρα, έγινε γνωστή η ταυτότητα ενός από τα θύματα του ναυαγίου. Ο αθλητικός σύλλογος Doğan Türk Birliği ανακοίνωσε τον θάνατο της Nuray Zeytun, μητέρας της αρχηγού της γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας του συλλόγου, Müzeyyen Dilek Özbiler.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε συλλυπητήρια ανακοίνωσή του, ο σύλλογος ανέφερε: «Ευχόμαστε ο Θεός να αναπαύσει την εκλιπούσα και εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας, καθώς και ευχές για δύναμη και υπομονή, στην αρχηγό μας Müzeyyen Dilek Özbiler, την οικογένεια και τους οικείους της».

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των διασωθέντων

Καθώς η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται, ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλούν οι περιγραφές των επιβατών που κατάφεραν να επιβιώσουν από το ναυάγιο.

Ένας από αυτούς, ο Ιμπραήμ Κανμπολάτ, υποστήριξε ότι όταν το πλήρωμα ενημερώθηκε πως στο καταμαράν έμπαιναν νερά, η απάντηση που έδωσε ήταν: «Είμαστε συνηθισμένοι, αυτό είναι φυσιολογικό».

Μιλώντας για τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν, ο επιβάτης περιέγραψε, σύμφωνα με την Cumhuriyet: «Άρχισε να εισέρχεται πολύ νερό. Τελικά, έσπασε ένα σημείο στο πλάι. Καθόμουν στην άκρη του παραθύρου. Το πλοίο άρχισε αμέσως να γέρνει. Ο υπάλληλος πήγε στο πίσω μέρος και μετά είπε: «Όλοι να τρέξουν προς τα πίσω». Δεν έδωσε σωσίβιο σε κανέναν. Ο καθένας γλίτωσε με τις δικές του δυνάμεις».

{https://x.com/nexta_tv/status/2094023728560537604?s=20}

Ο Ιμπραήμ Κανμπολάτ ανέφερε ότι τελικά διασώθηκε από ιδιωτικό σκάφος. Όπως υποστήριξε, τα μέλη του πληρώματος ήταν Πακιστανοί και αντιμετώπιζαν δυσκολίες στην επικοινωνία με τους επιβάτες.

«Το πλοίο άρχισε να γέρνει. Τα τζάμια είχαν ήδη σπάσει. Πλέον ούτε εμείς ξέρουμε τι συνέβη. Δηλαδή, είμαστε σε κατάσταση σοκ αυτή τη στιγμή», ανέφερε.

Παράλληλα, κατήγγειλε ότι δεν μοιράστηκαν σωσίβια στους επιβάτες, παρά το γεγονός ότι ανάμεσά τους βρίσκονταν παιδιά και άνθρωποι που δεν γνώριζαν κολύμπι.

Δραματικές στιγμές στο λιμάνι της Κερύνειας

Μεγάλη παραμένει η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην κατεχόμενη Κερύνεια, ενώ στο λιμάνι έχουν συγκεντρωθεί συγγενείς των θυμάτων και των αγνοουμένων.

Άνθρωποι περιμένουν με αγωνία για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την τύχη των δικών τους προσώπων, την ώρα που οι έρευνες συνεχίζονται.

Η Yeni Duzen δημοσίευσε βίντεο από το λιμάνι, στο οποίο καταγράφονται πολίτες να φωνάζουν και να ξεσπούν σε κλάματα.

Οι διασωθέντες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία. Σύμφωνα με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν, ο οποίος επικαλέστηκε ενημέρωση από τους αρμόδιους, η κατάσταση της υγείας τους δεν φαίνεται, μέχρι στιγμής, να εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία.

{https://www.facebook.com/reel/1414375047233739}