Στα βίντεο που κυκλοφόρησαν μετά το ναυάγιο, επικρατεί χάος.

Συγκλονιστικές εικόνες από το εσωτερικό του επιβατηγού πλοίου που ανετράπη και βυθίστηκε ανοικτά της Κερύνειας έρχονται στη δημοσιότητα, αποτυπώνοντας τις δραματικές στιγμές που έζησαν οι επιβάτες όταν αντιλήφθηκαν ότι το σκάφος άρχιζε να μπάζει νερά.

Στα βίντεο που κυκλοφόρησαν μετά το ναυάγιο, επικρατεί χάος. Τρομοκρατημένοι επιβάτες προσπαθούν να βρουν τρόπο διαφυγής, ενώ ακούγονται φωνές και ουρλιαχτά. Άνθρωποι κινούνται βιαστικά στο εσωτερικό του πλοίου και προσπαθούν να φορέσουν σωσίβια, καθώς η κατάσταση γίνεται ολοένα και πιο επικίνδυνη.

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Πρόκειται για το επιβατηγό Express της εταιρείας Filo Jet, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο από την Κερύνεια προς το Τασούτζου της Μερσίνας.

Σύμφωνα με τις επίσημες πληροφορίες, στο πλοίο βρίσκονταν συνολικά 267 άνθρωποι, 259 επιβάτες και οκτώ μέλη πληρώματος. Από αυτούς, 237 έχουν διασωθεί, επτά έχουν χάσει τη ζωή τους και ακόμη 23 αγνοούνται.

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Πώς έγινε το ναυάγιο

Το πλοίο είχε αποπλεύσει από το λιμάνι της Κερύνειας και περίπου 15 με 20 λεπτά αργότερα εξέπεμψε σήμα κινδύνου, ζητώντας βοήθεια.

Το Filo Jet φέρεται να άρχισε να παίρνει νερά ενώ βρισκόταν περίπου τέσσερα ναυτικά μίλια από το λιμάνι, με αποτέλεσμα να ανατραπεί.

Οι εικόνες από τις πρώτες στιγμές μετά την ανατροπή δείχνουν επιβάτες με σωσίβια να έχουν συγκεντρωθεί πάνω στο αναποδογυρισμένο σκάφος, περιμένοντας να απομακρυνθούν από την περιοχή.

Στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν κινητοποιηθεί πλωτά και εναέρια μέσα, καθώς η αγωνία επικεντρώνεται πλέον στην τύχη των 23 ανθρώπων που εξακολουθούν να αγνοούνται.

Σύμφωνα με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν, το πλοίο έχει πλέον καταλήξει σε βάθος περίπου 500 μέτρων, με τις έρευνες να επικεντρώνονται κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας.

Μεταξύ των ανθρώπων που ταξίδευαν με το πλοίο βρίσκονταν διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, μεταξύ των οποίων παιδιά και ηλικιωμένοι.

Τα αίτια που οδήγησαν στην ανατροπή και τη βύθιση του Filo Jet δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, ενώ οι επιχειρήσεις για τους αγνοούμενους συνεχίζονται.