Συγκλονίζουν τα όσα ανέφερε για τον θάνατο του γνωστού επιχειρηματία Ντίμη Μαυρόπουλου.

Τις στιγμές πριν τον θάνατο του γνωστού επιχειρηματία της Κύπρου, Ντίμη Μαυρόπουλου όταν το σκάφος που επέβαινε συνετρίβη στο Κάβο Γκρέκο περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας που βρέθηκε στην περιοχή.

«Όταν έφτασα στην εκκλησία των Αγίων Αναργύρων, ήταν ένα ζευγάρι τουρίστες και ακόμα ένα παιδί. Έβγαζα φωτογραφίες και είδα έναν άνθρωπο να ζητάει βοήθεια, μέσα στο πλοίο το μεγάλο. Φώναξε SOS την πρώτη φορά και μετά κουνούσε τα χέρια του» ανέφερε αρχικά στο philenews για να προσθέσει:

«Πιάσαμε το σχοινί που έχει εδώ σε μια λέμβο σε περίπτωση που χρειάζεται κάποιος βοήθεια. Κατεβήκαμε κάτω, ενώ είχα ενημερώσει ήδη την Αστυνομία στις 14:35. Με είπαν ότι έρχεται ελικόπτερο. Το πλοίο το πρώτο ήταν άθικτο, δεν χτύπησε πάνω στους βράχους. Έσπασε αργότερα από ένα τεράστιο κύμα. Δέσαμε το σχοινί σε μια πέτρα μεγάλη και το ρίξαμε για να το πιάσει ο άνθρωπος, διότι δεν ήξερε κολύμπι.

Στο σημείο έφτασε εκείνη την ώρα περιπολικό με δύο αστυνομικούς, οι οποίοι τους είπαν «αναλαμβάνουμε εμείς. Του είπα, φίλε το πλοίο έχει ρωγμή και στο επόμενο κύμα θα διαλυθεί και αμέσως μετά, όντως, το πλοίο ξεκίνησε σιγά σιγά να διαλύεται. Ο αστυνομικός μας φώναξε, παιδιά πρέπει να τον σώσουμε. Του φωνάξαμε και βούτηξε στην θάλασσα και τον τραβήξαμε έξω με το σχοινί».

Από εκεί και πέρα, ο αυτόπτης μάρτυρας υποστήριξε: «Ενδιάμεσα, στο δεύτερο πλοίο βούτηξαν δύο άτομα και βγήκαν πάνω. Το πλοίο ξεκίνησε τις μηχανές, όμως, όταν προχώρησε για να το πάρει προς τα μέσα, πιάστηκε η λέμβος του μέσα στην προπέλα και άρχισε να βγάζει καπνούς μαύρους και έσβησε. Ο Μαυρόπουλος ξεκίνησε τις μηχανές και πήγαινε προς τα μέσα και σε μια φάση οι μηχανές του έσβησαν.

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Το πλοίο του Μαυρόπουλου έκανε στροφή προς τα αριστερά, η οποία ήταν μοιραία. Το πλοίο γύρισε πλάγια και έρχονταν τα κύματα και κτυπούσαν όλα πάνω του και το έριξαν με δύναμη στα βράχια. Πήρε 4-5 φορές κλήση για να αναποδογυριστεί και σε εκείνο το σημείο, πήδηξαν οι δύο γυναίκες στη θάλασσα. Στο μεταξύ, είχε φτάσει και το ελικόπτερο. Οι βάρκες της Αστυνομίας δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν με τίποτε. Πρέπει να ήταν 10-11 μποφόρ οι άνεμοι.

Οι αστυνομικοί κατέβαλαν τεράστια προσπάθεια και λόγω των ανέμων το ελικόπτερο κατέβηκε και ανέβηκε πολλές φορές διότι δεν μπορούσε να σταθεροποιηθεί. Τον πήραν τηλέφωνο πριν να ξεκινήσει να πάει μέσα, του είπαν να κατέβει αλλά φαίνεται να αρνήθηκε, λέγοντας τους ότι θα σώσει το πλοίο. Ήταν δίπλα μου αυτοί που του μιλούσαν και του φώναζαν. Ήρθε και ο ιδιοκτήτης του πρώτου πλοίου που βούλιαξε. Κρατούσε το κεφάλι του. Τους είπε ο άνθρωπος πιάστε τον τηλέφωνο γιατί δεν θα γλυτώσουν».