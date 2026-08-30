Το βασικό αίτημα των κατοίκων είναι πλέον να λάβουν τεκμηριωμένες απαντήσεις για τη στατική επάρκεια των πολυκατοικιών.

Μεγαλώνει η ανησυχία στην Κυψέλη για την κατάσταση πολυκατοικιών και διαμερισμάτων στην περιοχή, καθώς κάτοικοι καταγγέλλουν την εμφάνιση νέων ρωγμών και την επιδείνωση ήδη υπαρχουσών ζημιών στα σπίτια τους.

Στο επίκεντρο της ανησυχίας βρίσκονται οι εργασίες για τη νέα γραμμή 4 του Μετρό και ειδικότερα η διέλευση του μετροπόντικα, με τους κατοίκους να ζητούν σαφείς απαντήσεις για το εάν οι παρεμβάσεις στο υπέδαφος συνδέονται με τις ζημιές που έχουν καταγραφεί στα κτίρια.

Το ζήτημα έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην περιοχή, καθώς οι κάτοικοι θέλουν να γνωρίζουν εάν τα σπίτια τους είναι ασφαλή και εάν μπορούν να συνεχίσουν να μένουν σε αυτά χωρίς να διατρέχουν κίνδυνο.

Ρωγμές που εμφανίζονται και επεκτείνονται

Οι εικόνες από διαμερίσματα της περιοχής αποτυπώνουν το πρόβλημα. Ρωγμές έχουν εμφανιστεί σε τοίχους και κοινόχρηστους χώρους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι κάτοικοι αναφέρουν ότι οι ζημιές διευρύνονται με την πάροδο του χρόνου.

Ανάμεσα στις αναφορές που έχουν γίνει περιλαμβάνονται ρωγμές σε διαφορετικά σημεία των κατοικιών, ακόμη και σε πλακάκια, ενώ σε ορισμένα σπίτια έχουν σημειωθεί αποκολλήσεις σοβάδων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η εικόνα αυτή έχει ενισχύσει τον φόβο των ενοίκων, οι οποίοι ζητούν να υπάρξει πλήρης τεχνικός έλεγχος και να ενημερωθούν με σαφήνεια για την κατάσταση των κτιρίων τους.

Το βασικό αίτημα των κατοίκων είναι πλέον να λάβουν τεκμηριωμένες απαντήσεις για τη στατική επάρκεια των πολυκατοικιών.

Σε προηγούμενη φάση, κάτοικοι είχαν ζητήσει να έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα των μετρήσεων που πραγματοποιούνται στην περιοχή, ενώ είχε τεθεί και το αίτημα για τη συνδρομή ανεξάρτητου δημόσιου φορέα, προκειμένου να υπάρξει αντικειμενική αξιολόγηση της κατάστασης.

Οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι δεν αρκούν οι καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις και ζητούν συγκεκριμένα στοιχεία για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι εργασίες στα κτίρια.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl22ubs6qq15?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι αναφορές για τις καθιζήσεις

Το θέμα έχει πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις μετά τις αναφορές για καθιζήσεις σε κτίρια της περιοχής. Σύμφωνα με δημοσιευμένες πληροφορίες, έχουν καταγραφεί καθιζήσεις έως και 18 χιλιοστά σε ορισμένα κτίρια, γεγονός που έχει προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία στους κατοίκους.

Παράλληλα, έχουν αναφερθεί ζημιές σε τουλάχιστον 16 πολυκατοικίες, ενώ ο αριθμός των διαμερισμάτων στα οποία έχουν καταγραφεί ρωγμές έχει αποτελέσει αντικείμενο διαφορετικών εκτιμήσεων. Σε προηγούμενη ενημέρωση, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος είχε κάνει λόγο για ζημιές σε 40 διαμερίσματα, ενώ ο Δήμος Αθηναίων είχε αναφερθεί σε περίπου 200 διαμερίσματα με ρωγμές.

Οι κάτοικοι ζητούν απαντήσεις

Η αγωνία για την ασφάλεια των κατοικιών έχει μετατραπεί σε καθημερινότητα για αρκετές οικογένειες της περιοχής. Οι κάτοικοι ζητούν να γνωρίζουν τι ακριβώς έχει προκαλέσει τις ζημιές, ποια είναι η έκταση του προβλήματος και κυρίως εάν υπάρχει κίνδυνος για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.

Το ζήτημα έχει ήδη απασχολήσει και τον Δήμο Αθηναίων, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί συσκέψεις με την Ελληνικό Μετρό. Από την πλευρά του δήμου έχει ζητηθεί να υπάρξουν γραπτές διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των κτιρίων που έχουν ελεγχθεί, καθώς και η συμβολή ανεξάρτητου δημόσιου φορέα για την πιστοποίηση της στατικής τους επάρκειας.

Την ίδια στιγμή, η Ελληνικό Μετρό και η ανάδοχος κοινοπραξία πραγματοποιούν τεχνικές μελέτες για την εκτίμηση της κατάστασης. Οι κάτοικοι, ωστόσο, εξακολουθούν να ζητούν πληρέστερη ενημέρωση και σαφές χρονοδιάγραμμα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.