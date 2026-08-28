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Στο στόχαστρο είχαν μπει σπίτια σε Νέο Φάληρο, Βάρκιζα και Ωρωπό.

Στην αποδόμηση εγκληματικής ομάδας, τα μέλης της οποίας διέπρατταν διακεκριμένες κλοπές στην Αττική προχώρησαν στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το μεσημέρι του Σαββάτου (22/08) συνελήφθη στα Καμίνια 23χρονη μέλος της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και έτερο άτομο, το οποίο έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα, με σκοπό την τέλεση διακεκριμένων κλοπών και συνακόλουθα την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, έχοντας καθορίσει διακριτούς ρόλους και χρησιμοποιώντας «επιχειρησιακό» όχημα, αφού εισέρχονταν σε οικίες, αφαιρούσαν αντικείμενα μεγάλης αξίας, τα οποία παρέδιδαν προς εκποίηση σε ενεχυροδανειστήριο στο κέντρο της Αθήνας, λαμβάνοντας χρηματικά ποσά ως αντίτιμο.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο εν λόγω ενεχυροδανειστήριο στο κέντρο της Αθήνας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

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το χρηματικό ποσό των 23.000 ευρώ,

165 γραμμ. χρυσού εκτιμώμενης αξίας 13.000 ευρώ,

και πλήθος κοσμημάτων.

Μετά από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε δύο οικίες μελών της εγκληματικής ομάδας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

το χρηματικό ποσό των 1.900 ευρώ,

πλήθος κοσμημάτων,

κινητό τηλέφωνο και

το «επιχειρησιακό» όχημα της εγκληματικής ομάδας.

Από την έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 3 περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών σε Νέο Φάληρο, Βάρκιζα και Ωρωπό με τη συνολική λεία της εγκληματικής ομάδας να υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των 130.000 ευρώ.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.