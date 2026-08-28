Η κατάταξη του Ντόναλντ Τραμπ για τους προέδρους των ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε τη δική του κατάταξη των προέδρων των ΗΠΑ, από τους σπουδαιότερους, έως τους αποτυχημένους. Δεν προκαλεί καμία έκπληξη το γεγονός ότι θεωρεί πως ο ίδιος, μόνο, είναι ο σπουδαιότερος ηγέτης στην ιστορία της χώρας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος βρήκε νέο «παιχνίδι» στο Truth Social, αφού τις τελευταίες ώρες ανάρτησε δύο λίστες. Μόνο που έχουν κάποιες διαφορές. Για παράδειγμα στη μία- την οποία αναδημοσίευσε- ο Γούντροου Γουίλσον είναι ένας από τους πέντε που «διέλυσαν» τις ΗΠΑ, όμως στην άλλη, συμπεριλαμβάνεται στους σπουδαίους Αμερικανούς προέδρους.

Ντόναλντ Τραμπ ο… σπουδαιότερος

Στην κατάταξη των Αμερικανών προέδρων που φαίνεται να έφτιαξε ο Ντόναλντ Τραμπ, έχει βάλει τον εαυτό του στην κορυφαία κατηγορία, εκείνη του σπουδαιότερου. Θεωρεί ότι είναι ψηλότερα από τους Αβραάμ Λίνκολν, Τζορτζ Ουάσινγκτον, Φραγκλίνο Ρούσβελτ, Γούντροου Γουίλσον, Τόμας Τζέφερσον και Άντριου Τζάκσον, τους οποίους χαρακτηρίζει σπουδαίους προέδρους.

Όσο για τους αποτυχημένους ηγέτες των ΗΠΑ, κατά την άποψη του νυν «ενοίκου» του Λευκού Οίκου, αυτοί είναι οι: Τζο Μπάιντεν, Μπαράκ Ομπάμα, Οδυσσέας Γκραντ, Ουόρεν Χάρντινγκ, Τζίμι Κάρτερ.

Σημειώνεται πως από την κατάταξη του Τραμπ απουσιάζουν οι δύο πρόεδροι της οικογένειας Μπους, ο Ρόναλντ Ρίγκαν, ο Ντουάιτ Αϊζενχάουερ, αλλά και ο Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι.

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Η κατάταξη του Τραμπ για τους προέδρους

Ο σπουδαιότερος

Ντόναλντ Τραμπ

Σπουδαίοι

Αβραάμ Λίνκολν, Τζορτζ Ουάσινγκτον, Φραγκλίνος Ρούσβελτ, Γούντροου Γουίλσον, Τόμας Τζέφερσον, Άντριου Τζάκσον

Σχεδόν σπουδαίοι

Θίοντορ Ρούζβελτ, Γκρόβερ Κλίβελαντ, Τζον Άνταμς, Τζέιμς Νοξ Πολκ

Μέτριοι

Μπιλ Κλίντον, Τζον Κουίνσι Άνταμς, Τζέιμς Μονρόε, Ράδερφορντ Χέιζ, Τζέιμς Μάντισον, Μάρτιν Βαν Μπιούρεν, Ουίλιαμ Χάουαρντ Ταφτ, Τσέστερ Άρθουρ, Ουίλιαμ ΜακΚίνλεϊ, Άντριου Τζόνσον, Χέρμπερτ Χούβερ, Μπέντζαμιν Χάρισον

Κάτω του μετρίου

Τζον Τάιλερ, Κάλβιν Κούλιτζ, Μίλαρντ Φίλμορ, Ζάκαρι Τέιλορ, Τζέιμς Μπιουκάναν, Φράνλιν Πιρς

Αποτυχίες

Τζο Μπάιντεν, Μπαράκ Ομπάμα, Οδυσσέας Γκραντ, Ουόρεν Χάρντινγκ, Τζίμι Κάρτερ

Τι θυμίζει η κατάταξη του Τραμπ

Η λίστα του Τραμπ θυμίζει την κατάταξη που δημοσίευσε το περιοδικό LIFE τον Νοέμβριο του 1948, που είχε συντάξει ο ιστορικός Άρθουρ Σλέσινγκερ, παρατηρεί το Newsweek.

Ο Σλέσινγκερ είχε συγκεντρώσει τις απαντήσεις 55 ιστορικών και κατέταξε τους Αμερικανούς προέδρους στις ίδιες κατηγορίες με τη λίστα του Τραμπ. Σε μεγάλο βαθμό, ο σημερινός πρόεδρος των ΗΠΑ διατήρησε εκείνη την κατάταξη, αλλά πρόσθεσε την κατηγορία «ο σπουδαιότερος» για τον εαυτό του, ενώ έβαλε στους «αποτυχημένους» τον Τζο Μπάιντεν, τον Μπαράκ Ομπάμα και τον Τζίμι Κάρτερ.

Η δεύτερη λίστα του Τραμπ

Λίγες ώρες αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ αναδημοσίευσε δεύτερη λίστα. Περιλαμβάνει πέντε προέδρους οι οποίοι «έχτισαν» την Αμερική- εννοείται πως ανάμεσά τους είναι ο ίδιος- και άλλους τόσους οι οποίοι τη «διέλυσαν» και δίπλα στο κάθε όνομα «χρεώνει» ένα πρόβλημα.

Αυτοί που την έχτισαν την Αμερική

Τζορτζ Ουάσινγκτον, Αβραάμ Λίνκολν, Τόμας Τζέφερσον, Ρόναλντ Ρίγκαν, Ντόναλντ Τραμπ.

Εκείνοι που τη διέλυσαν

Τζέιμς Μπιουκάναν (αποτυχία), Γούντροου Γουίλσον (γραφειοκρατία), Τζίμι Κάρτερ (αδυναμία), Μπαράκ Ομπάμα (διάσπαση), Τζο Μπάιντεν (κατήφορος).