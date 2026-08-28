Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της Ά φάσης του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2026-2027».

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της κλήρωσης για την α’ φάση του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2026 – 2027».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της κλήρωσης μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του προγράμματος https://vouchers.gov.gr/tourism4all-2026-2027 όπου έχουν αναρτηθεί οι πίνακες κληρωθέντων δικαιούχων ή μέσω της αίτησής τους εφόσον συνδεθούν στην εφαρμογή με κωδικούς taxisnet.

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα για την α φάση του προγράμματος (Πατήστε να ανοίξει η λίστα με τα ονόματα)

Το υπουργείο Τουρισμού έχει ήδη εκκινήσει τις διαδικασίες για την ενίσχυση της β´ φάσης του Προγράμματος, για την οποία έχει προβλεφθεί πρόσθετος προϋπολογισμός, με την έναρξη του νέου έτους. Διευκρινίζεται ότι στη δεύτερη φάση του προγράμματος (δηλ. από 30/6/27 μέχρι 31/12/27) οι ωφελούμενοι θα αντληθούν με σειρά κλήρωσης από τους μη κληρωθέντες της α’ φάσης.

Κληρωθέντες Δικαιούχοι α’ φάσης

ποσό ύψους 200€ ανά δικαιούχο κατά την περίοδο υψηλής τουριστικής ζήτησης (ημερομηνία έναρξης ισχύος ψηφιακών χρεωστικών καρτών έως και 30.09.2026 και από 1-5-2027 έως και 30-6-2027) ή 300€ κατά την περίοδο χαμηλής τουριστικής ζήτησης (από 1-10-2026 έως και 30-4-2027),

ποσό ύψους 300€ κατά την περίοδο υψηλής τουριστική ζήτησης (ημερομηνία έναρξης ισχύος ψηφιακών καρτών έως και 30.09.2026 και από 1-5-2027 έως και 30-6-2027) ή 400€ κατά την περίοδο χαμηλής τουριστικής ζήτησης (από 1-10-2026 έως και 30-4-2027) σε φυσικά πρόσωπα:

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άγαμα ή σε κατάσταση χηρείας με προστατευόμενα τέκνα, βάσει τελευταίας εκκαθαρισμένης κατά την υποβολή της Αίτησης Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2024,

έγγαμα ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τρία προστατευόμενα τέκνα και άνω, βάσει τελευταίας εκκαθαρισμένης κατά την υποβολή της Αίτησης κοινής ή χωριστής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2024. Σημειώνεται ότι η επίκληση της ύπαρξης του ανωτέρω αριθμού τέκνων για τη λήψη της επαυξημένης ενίσχυσης είναι δυνατή άπαξ.

Συνταξιούχους όλων των Ταμείων με οριστική απόφαση απονομής σύνταξης λόγω γήρατος έως 31.12.2025, που πληρούν τις οριζόμενες στη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση και Πρόσκληση προϋποθέσεις.

ποσό ύψους 400€ κατά την περίοδο υψηλής τουριστικής ζήτησης (ημερομηνία έναρξης ισχύος ψηφιακών χρεωστικών καρτών έως και 30.09.2026 και από 1-5-2027 έως και 30-6-2027) ή 600€ κατά την περίοδο χαμηλής τουριστικής ζήτησης (από 1-10-2026 έως και 30-4-2027) για άτομα με αναπηρία από 67% και άνω και δικαιούχους με τέκνα με αναπηρία από 67% και άνω βάσει ισχύουσας Απόφασης κατά την ημερομηνία υποβολής της Αιτήσεως.

Οι κληρωθέντες δικαιούχοι όλων των κατηγοριών με τέσσερα και περισσότερα προστατευόμενα τέκνα λαμβάνουν πρόσθετη επιδότηση ύψους πενήντα (50,00) ευρώ ανά τέκνο από το τέταρτο τέκνο και άνω.

Κληρωθέντες Δικαιούχοι β’ φάσης

Οι πίνακες οριστικών δικαιούχων της β’ φάσης θα καταρτιστούν ανάλογα με το διαθέσιμο προϋπολογισμό για το έτος 2027 από τους πίνακες μη κληρωθέντων της α’ φάσης με σειρά κλήρωσης και για την περίοδο που έχει δηλωθεί κατά την αίτηση ενώ η ημερομηνία έναρξης της β’ φάσης θα ανακοινωθεί στον ιστότοπο του προγράμματος. Τα ποσά ενίσχυσης ανά περίοδο παραμένουν ίδια για την α’ και β’ φάση.

Επιπλέον η ψηφιακή κάρτα του προγράμματος Τουρισμός για όλους 2026-2027 προσφέρει:

ανέπαφη πληρωμή και εξαργύρωση του ποσού της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας σε κάθε πάροχο διαμονής (ξενοδοχεία, καταλύματα κ.ά.) και σε κάθε προορισμό της χώρας, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς,

άμεση αποζημίωση των παρόχων, γεγονός που βάζει τέλος στην αναμονή και στις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες,

ανάλωση του ποσού εφάπαξ ή τμηματικά και ανάλογα με την περίοδο επιλογής χρήσης της κάρτας (υψηλή/χαμηλή) μέχρι και 30.06.2027 (για τους κληρωθέντες δικαιούχους της α’ φάσης), ώστε να υποστηριχθεί και η επιλογή διακοπών εκτός υψηλής τουριστικής περιόδου. Συγκεκριμένα:

-για κληρωθέντες δικαιούχους με επιλογή χρήσης κάρτας υψηλής περιόδου το ποσό μπορεί να αναλωθεί εφάπαξ ή τμηματικά από την ημερομηνία έναρξης ισχύος ψηφιακών καρτών έως και 30.09.2026 και από 1-5-2027 έως και 30-6-2027

- για κληρωθέντες δικαιούχους με επιλογή χρήσης κάρτας χαμηλής περιόδου το ποσό μπορεί να αναλωθεί εφάπαξ ή τμηματικά από 1-10-2026 έως και 30-4-2027