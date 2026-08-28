Αντίστροφη μέτρηση για την αντικατάσταση των παλιών διπλωμάτων οδήγησης. Ποιοι πρέπει να προχωρήσουν σε ανανέωση, τι ισχύει μετά τα 65 και ποιες εξετάσεις απαιτούνται.

Αλλαγές έρχονται τα επόμενα χρόνια για τις άδειες οδήγησης παλαιού τύπου, καθώς έως τις 19 Ιανουαρίου 2033 θα πρέπει να έχουν αντικατασταθεί με άδειες νέου τύπου.

Για όσους έχουν δώσει εξετάσεις για δίπλωμα μετά τις 18 Ιανουαρίου 2013, η άδεια έχει διάρκεια 15 ετών. Αυτό σημαίνει ότι όσοι απέκτησαν τότε την άδεια θα πρέπει να προχωρήσουν σε ανανέωση το 2028, ανάλογα με την ημερομηνία έκδοσης.

Αντίθετα, όσοι είχαν δώσει εξετάσεις πριν από τις 18 Ιανουαρίου 2013 και διαθέτουν παλαιού τύπου επαγγελματικό δίπλωμα, αυτό ισχύει μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους. Για την ανανέωση απαιτούνται οι προβλεπόμενες ιατρικές εξετάσεις, μεταξύ άλλων από οφθαλμίατρο και παθολόγο. Μέχρι τις 19 Ιανουαρίου 2033, οι παλιές έντυπες άδειες θα πρέπει να έχουν αντικατασταθεί από κάρτες νέου τύπου.

Τι ισχύει μετά τα 65

Τα ηλικιακά όρια δεν αλλάζουν. Ένας οδηγός που συμπληρώνει τα 65 έτη και πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις υγείας μπορεί να συνεχίσει να οδηγεί, με την προβλεπόμενη διαδικασία ανανέωσης, έως τα 68.

Στη συνέχεια, στα 80 έτη απαιτούνται επιπλέον ιατρικοί έλεγχοι, μεταξύ άλλων από παθολόγο, οφθαλμίατρο, ΩΡΛ και ψυχίατρο, προκειμένου να ανανεωθεί η άδεια για ακόμη δύο χρόνια.

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Η ιατρική εξέταση δεν οδηγεί υποχρεωτικά στην ανανέωση. Εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, ο γιατρός μπορεί να μην εγκρίνει την ανανέωση. Παράλληλα, ανάλογα με την κατάσταση του οδηγού, μπορούν να επιβληθούν συγκεκριμένοι περιορισμοί.

Για παράδειγμα, μπορεί να προβλεφθεί ότι ένας οδηγός δεν θα οδηγεί τη νύχτα ή δεν θα κινείται σε αυτοκινητόδρομους. Τέτοιοι περιορισμοί μπορούν να λαμβάνουν υπόψη και τις πραγματικές ανάγκες του οδηγού, ιδιαίτερα σε περιοχές της επαρχίας όπου το αυτοκίνητο αποτελεί βασικό μέσο καθημερινής μετακίνησης.

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Η ανάγκη σύνδεσης του διπλώματος με την υγεία

Ο πρόεδρος του Σωματείου Οδηγών Δυτικής Αττικής και σύμβουλος οδικής ασφάλειας, Νίκος Γρέντζελος, επισημαίνει την ανάγκη να συνδεθεί το ΑΜΚΑ με το υπουργείο Μεταφορών.

Όπως εξηγεί, ένας οδηγός μπορεί να είναι απολύτως υγιής στα 65 και να ανανεώσει κανονικά την άδειά του, αλλά έναν χρόνο αργότερα να εμφανίσει σοβαρό πρόβλημα υγείας. Σε μια τέτοια περίπτωση, εφόσον δεν υπάρχει ενημέρωση του συστήματος, το υπουργείο δεν θα γνωρίζει τη μεταβολή και η άδεια θα εξακολουθεί να ισχύει.

Το ίδιο ζήτημα αφορά και νεότερους οδηγούς, καθώς ορισμένες παθήσεις ή φαρμακευτικές αγωγές μπορεί να επηρεάσουν την αντίληψη, την εγρήγορση και τελικά την ικανότητα οδήγησης.

Ψηφιακό δίπλωμα και νέες άδειες

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο προωθείται η μετάβαση στις ψηφιακές άδειες οδήγησης, με στόχο την πανευρωπαϊκή εφαρμογή τους έως το 2030.

Η Ελλάδα έχει ήδη κάνει ένα σημαντικό βήμα, καθώς η ψηφιακή άδεια οδήγησης είναι διαθέσιμη μέσω του Gov.gr Wallet. Προς το παρόν, όμως, η ψηφιακή μορφή έχει ισχύ εντός της ελληνικής επικράτειας.

Τι γίνεται με τις πινακίδες

Ξεχωριστό ζήτημα αποτελεί η καθυστέρηση στην προμήθεια πινακίδων κυκλοφορίας. Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, το πρόβλημα δεν οφείλεται σε έλλειψη τσίγκου, αλλά σε καθυστερήσεις των εταιρειών στους διαγωνισμούς για την προμήθειά τους.

Οι πινακίδες για μοτοσικλέτες έχουν εξαντληθεί, ενώ για τα αυτοκίνητα τα διαθέσιμα αποθέματα είναι περιορισμένα. Μάλιστα, περίπου 200 οχήματα της Πολιτικής Προστασίας*φέρονται να κυκλοφορούν χωρίς κανονικές πινακίδες και να φέρουν προσωρινά τα στοιχεία τους σε χαρτί.

Η εφαρμογή των κανόνων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και η σωστή ενημέρωση των στοιχείων των οδηγών αποτελούν βασικά εργαλεία για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.