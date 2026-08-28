Νέα στιγμιότυπα από τα γυρίσματα της αγαπημένης σειράς δίνουν το σύνθημα για τις πιο viral λεζάντες!

«Το σόι σου» επιστρέφει και από ό,τι φαίνεται δε χρειάζεται καν να περιμένουμε την πρεμιέρα για να αρχίσουν τα memes. Γιατί οι χαρακτήρες είναι τόσο οικείοι που οι αντιδράσεις τους φαίνεται ότι μπορούν να περιγράψουν σχεδόν κάθε στιγμή της καθημερινότητάς μας.

Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι δεν χρειάζεται καν να μιλήσουν, οι εκφράσεις τους τα λένε όλα!

Και αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα «μυστικά» της σειράς, κάτι που δύσκολα αντιγράφεται: χαρακτήρες και στιγμές που μοιάζουν τόσο γνώριμες ώστε να μπορεί ο καθένας μας να δει τον εαυτό του μέσα σε αυτές.

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Ένα βλέμμα, ένα γέλιο, μια χειρονομία, είναι αρκετά για να μετατρέψει μια σκηνή σε ένα απολαυστικό meme και να πάρει φωτιά το διαδίκτυο.

Σε λίγο καιρό οι λατρεμένοι μας ήρωες επιστρέφουν ορεξάτοι στις οθόνες μας, για να συνεχίσουν να μας χαρίζουν οικογενειακές ιστορίες γεμάτες αναπάντεχες καταστάσεις και… πολύ νέο υλικό για memes!