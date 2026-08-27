Ο Πανούλης θα διεκδικήσει ρόλο πατέρα για το μωρό της Στέλλας στο β’ κύκλο της σειράς!

Η αγαπημένη οικογενειακή σειρά του Alpha «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» επιστρέφει το Φθινόπωρο με νέα επεισόδια και οι αλλαγές που θα δούμε στα «τρία μπαμπαδάκια» θα είναι πολλές και θα φέρουν τα πάνω - κάτω.

Ο Πανούλης στο β’ κύκλο της σειράς, είναι ακόμα ερωτευμένος με τη Στέλλα. Αλλά η Στέλλα ακόμα δεν ανταποκρίνεται, φέρνοντας όλη την παρέα σε παροξυσμό.

Ήδη από τα πρώτα επεισόδια του νέου κύκλου και με τη βοήθεια πάντα των φίλων του, ο Πανούλης θα διεκδικήσει ένα σοβαρό ρόλο στη ζωή της Στέλλας, δηλώνοντας το ενδιαφέρον να γίνει ο πατέρας του παιδιού της, με τον ρόλο του Νίκου στη ζωή της Στέλλας να είναι πλέον συζητήσιμος.

Τι θα αφήσει πίσω του στην α’ σεζόν και τι θα πάρει μαζί του στο β’ κύκλο της σειράς;

{https://www.instagram.com/reel/DcTSdb_FB60/}

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Ο δεύτερος κύκλος του «Μπαμπά, σ' αγαπώ» έρχεται τη νέα τηλεοπτική σεζόν στον Alpha, με νέες αφίξεις, απρόβλεπτες εξελίξεις και ακόμα περισσότερες στιγμές γέλιου και συγκίνησης.

{https://www.youtube.com/watch?v=ayIi2GK-1CU}

Μπαμπά, σ’ αγαπώ: Οι μπαμπάδες σας… επιστρέφουν!