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Στις όχθες του Αλφειού χτυπά η καρδιά του «Κρίνο & Αγκάθι»

Ανάμεσα στα βουνά της Αρκαδίας και στις όχθες του Αλφειού, ο κόσμος του «Κρίνο & Αγκάθι» ζωντανεύει.

Το νέο backstage βίντεο μας μεταφέρει στα εξωτερικά γυρίσματα της νέας μεγάλης σειράς εποχής του ΑΝΤ1, εκεί όπου η ελληνική φύση δεν αποτελεί απλώς σκηνικό, αλλά αναπόσπαστο κομμάτι της αφήγησης.

Η Λευκή και ο Μάρκος συναντιούνται στις όχθες του ποταμού, ανάμεσα στα κρυστάλλινα νερά, τα πυκνά δάση και τα επιβλητικά βουνά της Αρκαδίας.

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Με φόντο την ομορφιά της Αρκαδίας, ο έρωτας, η εκδίκηση και τα καλά κρυμμένα μυστικά συνθέτουν τον κόσμο του «Κρίνο & Αγκάθι», εκεί όπου η μοίρα γράφει τους δικούς της κανόνες.

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ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Ανδρέας Μορφονιός

Σενάριο: Γιάννα Κανελλοπούλου

Με τους: Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη

Στον ρόλο του Στέλιου Δρογούτη ο Στέλιος Μάινας

Πρωταγωνιστούν: Ντίνα Μιχαηλίδου, Σπύρος Σαραφιανός, Ορέστης Τζιόβας, Μαρία Παπαφωτίου, Δημήτρης Πασσάς, Νίκος Μέλλος, Χρύσα Μιχαλοπούλου, Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Μελίνα Βαμβακά, Λίλη Τσεσματζόγλου, Χάρης Μαυρουδής, Πάρις Θωμόπουλος, Γιάννης Βασιλώτος, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Λυδία Σγουράκη, Γιάννης Καμπίτσης, Σίλια Μπαξεβάνη.

Εκτέλεση Παραγωγής: PRIMAVISIONE