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Από έρευνες σε κατοικίες και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε περιοχές των Δήμων Σητείας και Ιεράπετρας.

Χειροπέδες σε έξι άτομα που κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών πέρασαν οι Αρχές στο Λασίθι.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (27/08) στο πλαίσιο του ειδικού επιχειρησιακού σχεδιασμού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου για την αντιμετώπιση της κατοχής, διακίνησης και εμπορίας ναρκωτικών ουσιών.

Στην αστυνομική επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας, του Αστυνομικού Τμήματος Ιεράπετρας, του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου, της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Ηρακλείου, καθώς και του Τμήματος Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας Κρήτης.

Στο πλαίσιο των ερευνών πραγματοποιήθηκαν νόμιμες έρευνες σε κατοικίες και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε περιοχές των Δήμων Σητείας και Ιεράπετρας.

Από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

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132,9 γραμμάρια κοκαΐνης

42.820 ευρώ, τα οποία σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. προέρχονταν από εγκληματική δραστηριότητα

3 γραμμάρια κάνναβης

0,2 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης, σε μορφή σοκολάτας

μία ζυγαριά

6 κινητά τηλέφωνα

4 συσκευές θρυμματισμού κάνναβης

Παράλληλα, κατασχέθηκαν ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο και μία δίκυκλη μοτοσυκλέτα, τα οποία, σύμφωνα με την Αστυνομία, χρησιμοποιούνταν ως μέσα διευκόλυνσης εγκληματικών ενεργειών.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας.