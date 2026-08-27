Νωρίτερα είχε εκδοθεί Silver Alert, καθώς είχαν χαθεί τα ίχνη του στη Ρόδο.

Νεκρός σε βραχώδη περιοχή εντοπίστηκε ένας 73χρονος που αναζητούνταν στη Ρόδο, αφού χάθηκαν τα ίχνη του.

Λίγο μετά τις 15:10 της Πέμπτης, ο 73χρονος βρέθηκε νεκρός, σε βραχώδη περιοχή στο Μόντε Σμιθ έπειτα από πτώση από ύψος περίπου πέντε μέτρων. Διασώστες της Πυροσβεστικής κατάφεραν να προσεγγίσουν το δύσβατο σημείο και να ανασύρουν τον άνδρα.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης διαπιστώθηκε ότι ο 73χρονος ήταν νεκρός. Λίγες ώρες νωρίτερα είχε εκδοθεί Silver Alert, καθώς είχαν χαθεί τα ίχνη του. Το αυτοκίνητό του εντοπίστηκε σε μικρή απόσταση από το σημείο όπου βρέθηκε νεκρός, ενώ συνεχίζεται η έρευνα της Αστυνομίας προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ