Τα όσα προηγήθηκαν της δολοφονικής επίθεσης περιέγραψε στους αστυνομικούς ο δράστης.

Τη δολοφονία της 44χρονης συζύγου του φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς ο 53χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος σε νοσοκομείο μετά το άγριο έγκλημα που σημειώθηκε στη Ροδόπη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την προανάκριση ο 53χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Το έκανα πάνω στα νεύρα μου. Θόλωσα», περιγράφοντας με αυτόν τον τρόπο όσα προηγήθηκαν της φονικής επίθεσης.

Ο άνδρας, αλβανικής καταγωγής, παραμένει υπό αστυνομική φρούρηση στο νοσοκομείο. Η μεταγωγή του στον εισαγγελέα ήταν προγραμματισμένη για σήμερα, ωστόσο, καθώς δεν έχει ακόμη λάβει εξιτήριο, όλα δείχνουν ότι η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί τελικά αύριο.

Την ίδια ώρα, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε οτι ο θάνατός της 44χρονης επήλθε μετά από τραύμα που φέρεται να προκλήθηκε από κουζινομάχαιρο μήκους περίπου 20 εκατοστών.

Κατέθεσαν τα δύο παιδιά της οικογένειας

Στην αστυνομία έχουν ήδη καταθέσει και τα δύο παιδιά του ζευγαριού. Πρόκειται για την 16χρονη κόρη, η οποία ήταν εκείνη που ειδοποίησε τις Αρχές, αλλά και τον 19χρονο γιο, ο οποίος μετέφερε τη μητέρα του βαριά τραυματισμένη στο νοσοκομείο.

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Σύμφωνα με τη δικηγόρο της οικογένειας, η γυναίκα επρόκειτο μάλιστα την ίδια ημέρα να προχωρήσει στην κατάθεση αίτησης διαζυγίου. Όπως ανέφερε, είχε δεχθεί επιθέσεις και στο παρελθόν, γεγονός που προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία για το ιστορικό της σχέσης του ζευγαριού.

Από την πλευρά της, η Αστυνομία αναφέρει ότι η μόνη καταγεγραμμένη καταγγελία σε βάρος του 53χρονου ήταν εκείνη της 21ης Οκτωβρίου 2022. Τότε είχε συλληφθεί στην Κρήτη για υπόθεση ενδοοικογενειακής απειλής, έπειτα από μήνυση που είχε υποβάλει η 44χρονη.

Ανήμερα των γενεθλίων της κόρης η γυναικοκτονία

Η 44χρονη είχε επιστρέψει στο οικογενειακό σπίτι, καθώς η οικογένεια επρόκειτο να γιορτάσει τα γενέθλια της 16χρονης κόρης της.

Η γυναίκα εργαζόταν εποχικά στη Θάσο, σε ξενοδοχείο, και είχε επιστρέψει στη Ροδόπη προκειμένου να βρίσκεται κοντά στα παιδιά της για τη συγκεκριμένη ημέρα.

Η οικογενειακή γιορτή, όμως, μετατράπηκε μέσα σε λίγα λεπτά σε τραγωδία. Ο 53χρονος φέρεται να επιτέθηκε στη σύζυγό του με μαχαίρι, τραυματίζοντάς την θανάσιμα στον λαιμό.

Η 16χρονη και ο 19χρονος βρίσκονταν σε διαφορετικά δωμάτια του σπιτιού την ώρα της επίθεσης. Μετά το περιστατικό, η ανήλικη ενημέρωσε την Αστυνομία, ενώ ο αδελφός της προσπάθησε να μεταφέρει άμεσα τη μητέρα τους στο νοσοκομείο.