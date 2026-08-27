Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης υποχώρησε στο -2% από 0,4% τον Ιούνιο.

Σε αρνητικό έδαφος πέρασε τον Ιούλιο του 2026 η καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς την εγχώρια οικονομία, καταγράφοντας σημαντική μεταβολή σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης διαμορφώθηκε σε -3,961 δισ. ευρώ, έναντι θετικής ροής 3,5 δισ. ευρώ τον Ιούνιο.

Αρνητική ήταν η εικόνα και στη χρηματοδότηση της γενικής κυβέρνησης, όπου η καθαρή μηνιαία ροή ανήλθε σε -1,367 δισ. ευρώ, έναντι θετικής ροής 213 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Παράλληλα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης υποχώρησε στο -2% από 0,4% τον Ιούνιο.

Πώς κινήθηκε ο ιδιωτικός τομέας

Ανάλογη τάση καταγράφηκε στον ιδιωτικό τομέα. Η μηνιαία καθαρή ροή χρηματοδότησης ήταν αρνητική κατά 2,593 δισ. ευρώ, όταν τον προηγούμενο μήνα είχε καταγραφεί θετική ροή 3,287 δισ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα επιβραδύνθηκε στο 6,8%, από 7,7% τον Ιούνιο.

Η μεγαλύτερη αρνητική ροή εντοπίστηκε στις επιχειρήσεις. Τον Ιούλιο, η καθαρή τραπεζική χρηματοδότηση προς τον επιχειρηματικό τομέα ήταν αρνητική κατά 2,552 δισ. ευρώ, έναντι θετικής ροής 2,983 δισ. ευρώ τον Ιούνιο. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων περιορίστηκε παράλληλα στο 8,9%, από 10,2% έναν μήνα νωρίτερα.

Στις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης υποχώρησε στο 9,1%, από 9,8%, ενώ η μηνιαία καθαρή ροή διαμορφώθηκε σε -1,795 δισ. ευρώ, έναντι θετικής ροής 2,235 δισ. ευρώ τον Ιούνιο.

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Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η επιβράδυνση που καταγράφηκε στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τα λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους περιορίστηκε στο 7,1%, από 13,2% τον προηγούμενο μήνα, ενώ η μηνιαία καθαρή ροή πέρασε σε αρνητικό έδαφος, στα -757 εκατ. ευρώ, από θετική ροή 748 εκατ. ευρώ.

Αρνητική ήταν επίσης η καθαρή ροή χρηματοδότησης προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις, η οποία διαμορφώθηκε σε -83 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο, έναντι θετικής ροής 47 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της συγκεκριμένης κατηγορίας υποχώρησε περαιτέρω στο -3%, από -2,6%.

Μοναδική κατηγορία που διατήρησε θετική μηνιαία καθαρή ροή ήταν οι ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, αν και σε αισθητά χαμηλότερα επίπεδα. Η καθαρή ροή χρηματοδότησης διαμορφώθηκε σε 41 εκατ. ευρώ, έναντι 257 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής υποχώρησε οριακά στο 2,5%, από 2,6%.