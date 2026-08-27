Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε τα αίτια θανάτου της 44χρονης.

Φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 44χρονη στη Ροδόπη, δείχνει η ιατροδικαστική εξέταση.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, ο θάνατός της προκλήθηκε από τραύμα που φέρεται να προκλήθηκε από κουζινομάχαιρο μήκους περίπου 20 εκατοστών.

Το χτύπημα προκάλεσε σοβαρή εσωτερική και εξωτερική αιμορραγία στην περιοχή του δεξιού πνεύμονα, με τη γυναίκα να καταλήγει, σύμφωνα με τις πληροφορίες, μέσα σε λίγα λεπτά.

Την ίδια στιγμή, ο 53χρονος σύζυγός της εξακολουθεί να νοσηλεύεται υπό αστυνομική φρούρηση, έχοντας τραυματιστεί στον θώρακα. Μετά το αιματηρό περιστατικό φέρεται να επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του καταναλώνοντας καυστικό υγρό. Για την υπόθεση αναμένεται να πραγματοποιηθεί και τοξικολογική εξέταση.

Καταγγελίες για κακοποιητική συμπεριφορά

Στο μεταξύ, νέα δεδομένα για το ιστορικό της υπόθεσης προκαλούν προβληματισμό. Όπως έχει αναφέρει η δικηγόρος της 44χρονης, η καταγγελία που είχε γίνει το 2022 σε βάρος του 53χρονου δεν αποτελούσε, σύμφωνα με την ίδια, το μοναδικό περιστατικό.

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Παράλληλα, ο άνδρας φέρεται να είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν για δύο βράδια σε κλινική, προκειμένου να παρακολουθηθεί από ειδικούς, και στη συνέχεια να αποχωρήσει ώστε να συνεχίσει τη φαρμακευτική αγωγή του.

Τραγωδία μέσα στο σπίτι

Η 44χρονη εντοπίστηκε το μεσημέρι μέσα στο σπίτι της, σε οικισμό της Ροδόπης, από συγγενικό της πρόσωπο. Έφερε τραύμα από μαχαίρι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο προχώρησαν στη συλλογή στοιχείων και στην κατάσχεση δύο μαχαιριών, ενώ λίγο αργότερα εντοπίστηκε και συνελήφθη ο σύζυγός της.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., ο 53χρονος φέρεται να επιτέθηκε στη σύζυγό του με μαχαίρι και στη συνέχεια να τραυματίστηκε ο ίδιος.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Συνελήφθη μεσημβρινές ώρες σήμερα (26-8-2026) σε οικισμό της Ροδόπης, αλλοδαπός ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία σε βάρος της συζύγου του.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής, για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του Νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες σήμερα (26-08-2026) εντοπίστηκε αλλοδαπή από συγγενικό της πρόσωπο, εντός της οικίας της, σε οικισμό της Ροδόπης, φέροντας τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Άμεσα αστυνομικοί προέβησαν σε συντονισμένες ενέργειες καθώς και στην εξερεύνηση του χώρου τέλεσης του εγκλήματος, με αποτέλεσμα τη σύλληψη του επίσης αλλοδαπού συζύγου της, ο οποίος φέρεται να την τραυμάτισε με μαχαίρι και στη συνέχεια να αυτοτραυματίσθηκε. Ο φερόμενος δράστης μεταφέρθηκε με σταθμό ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Σημειώνεται ότι, το 2022 στο Ηράκλειο Κρήτης, ο φερόμενος δράστης είχε συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος του θύματος.

Από τον χώρο κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής».