Σκληρή προειδοποίηση προς τη Βρετανία απηύθυνε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε την Πέμπτη ότι η Ρωσία θα μπορούσε να πλήξει βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους εντός και εκτός Ουκρανίας ως απάντηση σε ουκρανικά πλήγματα κατά της Ρωσίας με τη χρήση βρετανικών πυραύλων.

Η Ζαχάροβα κάλεσε τη Βρετανία να υπαναχωρήσει από αυτό που χαρακτήρισε εχθρική στάση του Λονδίνου για την Ουκρανία, η οποία, όπως δήλωσε, ενέχει τον κίνδυνο να οδηγήσει τη σύγκρουση σε ένα εντελώς νέο επίπεδο.

Η ίδια είχε δηλώσει νωρίτερα στην ίδια ενημέρωση τύπου ότι η Βρετανία και η Γαλλία «παίζουν με τη φωτιά» παρέχοντας ευαίσθητη πυραυλική τεχνολογία στην Ουκρανία.

Η Βρετανία ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα επιτρέψει στο Κίεβο την πρόσβαση σε απόρρητη τεχνολογία για να ξεκινήσει τη δική του παραγωγή πυραύλων Κρουζ μακράς εμβέλειας Storm Shadow, ικανών να πραγματοποιήσουν πλήγματα βαθιά εντός της Ρωσίας. Από την πλευρά της, η Γαλλία έχει ήδη δώσει τη συγκατάθεσή της για την αδειοδότηση της τεχνολογίας για τον ευρωπαϊκό πύραυλο.

Σημειώνεται πως οι εξελίξεις αυτές καταγράφονται λίγο μετά την επίσκεψη του επικεφαλής της CIA στη Μόσχα. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, κατά την επίσκεψή του, ο Τζον Ράτκλιφ φέρεται να προειδοποίησε τη ρωσική πλευρά να μην προχωρήσει σε επίθεση εναντίον χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ.