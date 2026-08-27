Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ προσγειώθηκαν με τα παιδιά τους την Τετάρτη στη Βρετανία και στον αεροδιάδρομο τους περίμενε ένα κομβόι με μαύρα οχήματα.

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ προσγειώθηκαν την Τετάρτη στη Βρετανία υπό άκρα μυστικότητα. Η επιστροφή τους στη Βρετανία μετά από 6 χρόνια έχει προκαλέσει αναστάτωση στη χώρα αλλά και στη βασιλική οικογένεια όπως μεταδίδουν τα βρετανικά Μέσα.

Ωστόσο, το ζευγάρι έχει ήδη επιστρέψει, τα παιδιά έχουν ήδη εγγραφεί σε σχολείο στη Βρετανία και οι φήμες ότι η Μέγκαν Μαρκλ θα συμμετάσχει στην τρίτη σεζόν του the Gentleman του Γκάι Ρίτσι στο Netflixμάλλον δεν επιβεβαιώνονται. Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ προσγειώθηκαν με τα παιδιά τους την Τετάρτη στη Βρετανία και στον αεροδιάδρομο τους περίμενε ένα κομβόι με μαύρα οχήματα.

Ο φωτογράφος Kelvin Bruce κατάφερε να απαθανατίσει την άφιξή τους, σύμφωνα με τη Mirrοr. Το ζευγάρι προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ με ιδιωτική πτήση από την Καλιφόρνια. Δεν τους περίμενε αστυνομική δύναμη, όπως στο παρελθόν, αλλά ιδιωτική ασφάλεια.

{https://www.instagram.com/p/DchxF9pDIwS/?hl=el}

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Τι συμβαίνει με την ασφάλεια των Μέγκαν και Χάρι

Οι ειδικοί λένε ότι η ασφάλειά τους από ιδιωτική εταιρεία μπορεί να κοστίσει χιλιάδες λίρες. Στις φωτογραφίες, τους περίμεναν τρία μαύρα αυτοκίνητα, ένα βαν Mercedes και δύο Range Rovers,που τους «φυγάδευσαν» στο νέο τους σπίτι. Δεν έχει γίνει γνωστό ποιο και πού ακριβώς θα είναι.

Στις φωτογραφίες δεν φαίνεται ούτε ο πρίγκιπας Χάρι ούτε η Μέγκαν Μαρκλ, αλλά στη μπροστά θέση κάθεται ο Ντέιβιντ Λάνγκνταουν, ο οποίος στο παρελθόν εργαζόταν για τον Χάρι, όταν ήταν ενεργό μέλος της βασιλικής οικογένειας. Ο Λάνγκνταουν πλέον δουλεύει για ιδιωτική εταιρεία security, αφού έφυγε από τη Met Police και τα βρετανικά Μέσα ισχυρίζονται ότι βοηθά το ζευγάρι με το θέμα της ασφάλειας στη Βρετανία.

Το κομβόι έφτασε στο αεροδρόμιο λίγο πριν προσγειωθεί η οικογένεια των Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ και αναχώρησε λίγο μετά την προσγείωση. Ταξίδεψαν στη Βρετανία με ενα Bombardier Global Express XRS πολυτελές τζετ που ανήκει στην Planet Nine Private Aircraft, μία εταιρεία ενοικίασης. Το κόστος ενοικίασης υπολογίζεται στα 12.000 δολάρια την ώρα. Εκπρόσωπος του ζευγαριού αρνήθηκε να σχολιάσει τις ταξιδιωτικές επιλογές του, επικαλούμενος ιδιωτικότητα και λόγους ασφαλείας.