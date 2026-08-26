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Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εντατικοί έλεγχοι από την αστυνομία ενόψει της σημερινής αναμέτρησης της ΑΕΚ.

Χειροπέδες σε έξι άτομα, υπήκοους Βουλγαρίας, πέρασαν αστυνομικοί την Τετάρτη (26/08) στο πλαίσιο της επικείμενης αναμέτρησης της ΑΕΚ απέναντι στη Λέφσκι Σόφιας για τα play off του Champions League στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., σε έλεγχους στα διόδια των Αφιδνών εντοπίστηκε ΙΧ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τέσσερις Βούλγαροι. Κατά τον έλεγχο στο όχημα αλλά και στους επιβαίνοντες βρέθηκαν δύο μαχαίρια τύπου σουγιά.

Παράλληλα, στα διόδια της Ελευσίνας εντοπίστηκε ένα μαχαίρι σε όχημα που επέβαιναν δύο Βούλγαροι.

Στη σημερινή αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Λέφσκι αναμένονται περίπου 1.200 οπαδοί των φιλοξενούμενων στην Allwyn Arena, με τα μέτρα ασφαλείας να είναι δρακόντεια τόσο στο γήπεδο όσο και πέριξ αυτού.

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