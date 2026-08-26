Λόγω της φωτιάς ήχησε «112» για ετοιμότητα των κατοίκων - Επιχειρούν 3 εναέρια.

Φωτιά μαίνεται χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νεοχώρι Πρέβεζας.

Στο μέτωπο της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί 25 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 8 πυροσβεστικά οχήματα, ένα ελικόπτερο και τρία αεροσκάφη. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες των ΟΤΑ. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν για τον περιορισμό και την κατάσβεση της φωτιάς.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2092612502613872850}

Hχησε 112

Μάλιστα λόγω της φωτιάς στάλθηκε ήδη μήνυμα 112 στους κατοίκους στο Νεοχώρι να είναι σε ετοιμότητα. Όπως αναφέρεται στην προειδοποίηση που έλαβαν «Πυρκαγιά στην περιοχή Νεοχώρι της Περιφερειακής Ενότητας #Πρέβεζας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»

{https://x.com/112Greece/status/2092613009390669971}