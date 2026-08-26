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Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στην Πάτρα κατά το παραπάνω διάστημα θα δρομολογηθούν λεωφορεία από την Hellenic Train.

Αναστέλλεται, από τις 27 Αυγούστου έως και τις 24 Σεπτεμβρίου 2026, η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Πάτρα - Καμίνια - Πάτρα του Προαστιακού Πάτρας λόγω εργασιών στο δίκτυο που υλοποιεί ο Διαχειριστής Υποδομής, Σιδηρόδρομοι Ελλάδος (ΟΣΕ).

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, κατά το παραπάνω διάστημα θα δρομολογηθούν λεωφορεία, τα οποία θα υποκαταστήσουν τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στο τμήμα Πάτρα - Τσουκαλέικα - Πάτρα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train.

Σημειώνεται ότι στον σταθμό Τσουκαλέικα θα πραγματοποιείται και η μετεπιβίβαση στα λεωφορεία που εξυπηρετούν τα Καμίνια και την Κάτω Αχαΐα.

Ειδικότερα, τα λεωφορεία θα εκτελούν τη διαδρομή Πάτρα - Τσουκαλέικα - Πάτρα και θα συνδέονται με τα σιδηροδρομικά δρομολόγια του προαστιακού, που θα εξυπηρετούν τη γραμμή Πάτρα - Ρίο - Πάτρα.

«Η Hellenic Train συνεργάζεται με τον Διαχειριστή Υποδομής για την ομαλή διαχείριση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση», επισημαίνει στην ανακοινώση της η εταιρεία.