Το στιγμιότυπο που δημοσίευσε το studio_kleisthenis.

Μία σπάνια φωτογραφία της Μαρίας Κάλλας έφερε στη δημοσιότητα το studio_kleisthenis μέσω σχετικής ανάρτησης στα social media.

Στο στιγμιότυπο που δημοσιεύθηκε σήμερα, Τετάρτη 26 Αυγούστου, απεικονίζεται η εμβληματική υψίφωνος στη σκηνή της Επιδαύρου το 1960, τη στιγμή που αφήνει τον Κλεισθένη Δασκαλάκο να την απαθανατίσει από κοντινή απόσταση.

Η Μαρία Κάλλας, όταν επισκεπτόταν την Ελλάδα, εμπιστευόταν την εικόνα της αποκλειστικά στον Κλεισθένη Δασκαλάκο.

Στο συγκεκριμένο στιγμιότυπο απαθανατίζεται η στιγμή που ο φωτογράφος καταγράφει με την κάμερά του την Κάλλας από κοντά πάνω στη σκηνή της Επιδαύρου.

Στο συνοδευτικό κείμενο, αναφέρεται ότι η φωτογραφία στάλθηκε στο studio_kleisthenis και αφορά την εμφάνιση της Μαρίας Κάλλας στην Επίδαυρο στις 24 Αυγούστου 1960.

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{https://www.instagram.com/p/Dcfms54M_HN/?hl=el}

«Μια όμορφη φωτογραφία που μας στείλατε και σας ευχαριστούμε, όπου βλέπουμε τον Κλεισθένη να φωτογραφίζει την Μαρία Κάλλας στην Επίδαυρο στις 24 Αυγούστου του 1960.

Η Κάλλας εμπιστευόταν την εικόνα της αποκλειστικά στον Κλεισθένη όταν ήταν Ελλάδα είτε για επαγγελματικούς λόγους είτε για προσωπικούς. Και σαν απόδειξη είναι και αυτή η φωτογραφία όπου η ίδια επέτρεψε μόνο στο Κλεισθένη να την φωτογραφίσει από τόσο κοντά πάνω στη σκηνή».