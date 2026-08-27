Η Πανσέληνος Αυγούστου είναι μαγευτική.

«Φωτιά» πήραν οι φωτογραφικές μηχανές για να αποτυπώσουν την μαγευτική Πανσέληνο του Αυγούστου, την ομορφότερη ίσως του έτους. Το «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου» είναι μαγευτικό και αυτό καθώς είναι πιο χαμηλά στον ορίζοντα της σελήνης. Το φως της Πανσελήνου διασχίζει μεγαλύτερο στρώμα της γήινης ατμόσφαιρας, με αποτέλεσμα να διασκορπίζονται κυρίως τα μπλε μήκη κύματος και να κυριαρχούν οι κόκκινες και πορτοκαλί αποχρώσεις.

Φυσικά κάθε πολίτης από οποιαδήποτε γωνιά της χώρας αποτυπώνει την μαγεία του φεγγαριού του Αυγούστου. Ας δούμε κάποια όμορφα στιγμιότυπα.

{https://www.youtube.com/watch?v=xZutCIO8nT4&t}

{https://x.com/DoumElena/status/2093032379237490781}

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Η Πανσέληνος του Αυγούστου συναντά την μερική έκλειψη Σελήνης

Το διπλό ουράνιο φαινόμενο θα εκκινήσει από απόψε καθώς η νύχτα της 27ης προς 28η Αυγούστου καθώς λόγω της μερικής έκλειψης Σελήνης, η σκιά της Γης θα καλύψει περισσότερο από το 96% της Πανσελήνου. Καθώς σχεδόν ολόκληρη η σεληνιακή επιφάνεια θα περάσει μέσα από τη σκοτεινή σκιά της Γης, το φεγγάρι θα αποκτήσει μια εντυπωσιακή κοκκινωπή-πορτοκαλί απόχρωση, θυμίζοντας το γνωστό «Ματωμένο Φεγγάρι». Πρόκειται για μια μερική έκλειψη, όμως το γεγονός ότι σχεδόν ολόκληρος ο σεληνιακός δίσκος θα βρεθεί στη σκιά θα κάνει το θέαμα ιδιαίτερα εντυπωσιακό.