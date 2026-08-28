Ο πατέρας της διασώστριας δίνει μια νέα πτυχή στο θρίλερ της υπόθεσης αποκαλύπτοντας ότι ο εγγονός τους φοβόταν τον άνδρα που σκότωσε την 46χρονη.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της διασώστριας του ΕΚΑΒ που έχασε τη ζωή της στη Σύρο, καθώς ο πατέρας της προχώρησε σε μια σημαντική αποκάλυψη σχετικά με τη σχέση του εγγονού του με τον άνδρα που κατηγορείται για τον θάνατο της γυναίκας. Μιλώντας στο MEGA ο πατέρας της άτυχης διασώστριας ανέφερε ότι το παιδί της είχε εκφράσει φόβο για τον άνδρα που κατηγορείται ότι σκότωσε την 46χρονη ενημερώνοντας μάλιστα τόσο τη μητέρα του όσο και τον πατέρα του.

«Αυτόν τον τύπο τον φοβάμαι», φέρεται να είχε πει το παιδί, σύμφωνα με τα λεγόμενα του παππού του.

«Εξήγηση δεν έχω, έχει ακουστεί ότι έχει πειράξει κάποιο παιδί. Έκαναν παρέα τα παιδιά (σ.σ. θύματος και δράστη) και το μικρό έλεγε «αυτόν τον τύπο τον φοβάμαι» το είχε πει στον πατέρα του και τη μάνα του. Γιατί το έλεγε δεν ξέρουμε, ούτε θέλαμε να πάρουμε θέση. Δεν είμαστε ψυχολόγοι ή γιατροί», είπε στην εκπομπή του Mega. Περιγράφοντας τη σχέση της κόρης του με το ζευγάρι, δήλωσε ότι ο άνδρας ήταν χωρισμένος, με την πρώην σύζυγό του να παντρεύεται ξάδερφο της νοσηλεύτριας. Επιπλέον, σημείωσε ότι τα παιδιά της κόρης του έκαναν παρέα με τα παιδιά του άνδρα που σκότωσε τελικά το παιδί του. Ωστόσο, δήλωσε άγνοια για τον λόγο που η κόρη του πήγε στο σπίτι του ζευγαριού, με καλυμμένα χαρακτηριστικά και κουβαλώντας αιχμηρά αντικείμενα.

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«Ήθελε να της κλείσει το στόμα»

«Πρέπει να υπήρχε λόγος που πήγε εκεί… Είδατε με τι μίσος έγινε. Της πετάει την καρέκλα, αφού την ακινητοποιεί της πετάει μια γλάστρα τσιμεντένια, το γράφει και στο χαρτί του ιατροδικαστή. Μετά τη μαχαιρώνει πισώπλατα ο άνανδρος και κάτω από τον στηθόδεσμο, εκεί που είναι ο πνεύμονας, ήξερε τι έπρεπε να κάνει. Απλά ήθελε να της κλείσει το στόμα. Άρα, κάτι ήξερε το παιδί μου»

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Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με μαρτυρία φίλου της 46χρονης το θύμα δεν είχε πάει στο σπίτι ούτε για να ληστέψει ούτε για να εισπράξει απλήρωτα ενοίκια, όπως ακούστηκε: «Πείραξαν κάποιον από την οικογένειά της. Εγώ πιστεύω ότι το έμαθε όταν πήγε στη Σύρο, μπορεί και εκείνη την ημέρα».

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Στο μικροσκόπιο των Αρχών τα κινητά

Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί στα κινητά τηλέφωνα και στα ψηφιακά στοιχεία που μπορούν να ρίξουν φως στις τελευταίες κινήσεις και επικοινωνίες των εμπλεκομένων. Οι Αρχές εξετάζουν τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να διαπιστώσουν τι είχε προηγηθεί της συνάντησης και αν υπήρχαν επικοινωνίες ή άλλα δεδομένα που μπορούν να εξηγήσουν την παρουσία της διασώστριας στο σημείο.

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To σενάριο που εξετάζει η Αστυνομία

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του 40χρονου κατηγορούμενου και της συζύγου του, λίγες ημέρες πριν από το τραγικό περιστατικό είχε σημειωθεί διάρρηξη στο διαμέρισμά τους. Όπως υποστηρίζουν, όταν αντιλήφθηκαν την παρουσία της διασώστριας στο σπίτι, πίστεψαν ότι επρόκειτο για ένα νέο, παρόμοιο χτύπημα. Από πλευράς αστυνομίας η υπόθεση εξετάζεται ως απόπειρα διάρρηξης με στόχο χρήματα.

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