Το δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 41χρονος με απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Σύρου.

Προσωρινά προφυλακιστέος κρίθηκε ο 41χρονος που κατηγορείται για τον θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο. Η απόφαση ελήφθη από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Σύρου, το οποίο κλήθηκε να επιλύσει τη διαφωνία που είχε προκύψει μεταξύ εισαγγελέα και ανακρίτριας σχετικά με την ποινική του μεταχείριση.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος μέχρι σήμερα βρισκόταν σε κατ’ οίκον περιορισμό, υποστήριξε ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας για να προστατεύσει τη σύζυγό του. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για πρόκληση θανατηφόρας βλάβης. Η υπόθεση παραμένει υπό δικαστική διερεύνηση, ενώ η πλευρά της οικογένειας της 41χρονης διασώστριας έχει εκφράσει αμφισβητήσεις για τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου, επικαλούμενη στοιχεία της δικογραφίας.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης, θα οδηγηθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα, καθώς μέχρι σήμερα βρισκόταν σε κατ’ οίκον περιορισμό. Αντίθετα, η 30χρονη σύντροφος του δράστη, η οποία κατηγορείται για συνέργεια, αφέθηκε ελεύθερη με την επιβολή περιοριστικών όρων. Συγκεκριμένα, υποχρεούται να εμφανίζεται την πρώτη ημέρα κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της, ενώ της απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα μέχρι την οριστική παραπομπή της υπόθεσης στο ακροατήριο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkg79hsn1z4x?integrationId=40599y14juihe6ly}