Το «ΡΙΦΙΦΙ» του Σωτήρη Τσαφούλια, έρχεται σε Α’ τηλεοπτική προβολή στον Alpha.
Δεκέμβρης 1992.
Επτά άνθρωποι. Επτά διαφορετικές ζωές. Ένα κοινό τραύμα.
Άνθρωποι που έχασαν οικογένεια, δουλειά, περιουσία, αξιοπρέπεια ή την ίδια τους την ελευθερία. Άνθρωποι που το σύστημα άφησε πίσω.
Κανείς τους δεν γεννήθηκε εγκληματίας. Όλοι τους, όμως, έχουν έναν λόγο να ρισκάρουν τα πάντα.
«ΡΙΦΙΦΙ» - Μανώλης (Χρήστος Χατζηπαναγιώτης)
Πενηντάρης, παλιός φίλος και συνεταίρος του άντρα της Όλγας. Διχασμένος ανάμεσα στη λογική και την ανάγκη, στο χείλος της οικονομικής καταστροφής, αφού η μάντρα που είχε με τον σύζυγο της Όλγας, κλείνει.
Συνδιοργανωτής του σχεδίου και ο άνθρωπος που κρατά τις ισορροπίες στην ομάδα.
Λειτουργεί ως στρατηγικός νους, έχοντας πλήρη επίγνωση ότι η ομάδα του αποτελείται από άτομα που «δεν έχουν τίποτα να χάσουν».
Η συμμετοχή του πηγάζει από τη βαθιά απογοήτευση για τη θεσμική προδοσία της κοινωνίας.
{https://www.youtube.com/watch?v=z3iFaFnk718}