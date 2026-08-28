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Γνωρίστε τον ρόλο του Χρήστου Χατζηπαναγιώτη.

Το «ΡΙΦΙΦΙ» του Σωτήρη Τσαφούλια, έρχεται σε Α’ τηλεοπτική προβολή στον Alpha.

Δεκέμβρης 1992.

Επτά άνθρωποι. Επτά διαφορετικές ζωές. Ένα κοινό τραύμα.

Άνθρωποι που έχασαν οικογένεια, δουλειά, περιουσία, αξιοπρέπεια ή την ίδια τους την ελευθερία. Άνθρωποι που το σύστημα άφησε πίσω.

Κανείς τους δεν γεννήθηκε εγκληματίας. Όλοι τους, όμως, έχουν έναν λόγο να ρισκάρουν τα πάντα.

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«ΡΙΦΙΦΙ» - Μανώλης (Χρήστος Χατζηπαναγιώτης)

Πενηντάρης, παλιός φίλος και συνεταίρος του άντρα της Όλγας. Διχασμένος ανάμεσα στη λογική και την ανάγκη, στο χείλος της οικονομικής καταστροφής, αφού η μάντρα που είχε με τον σύζυγο της Όλγας, κλείνει.

Συνδιοργανωτής του σχεδίου και ο άνθρωπος που κρατά τις ισορροπίες στην ομάδα.

Λειτουργεί ως στρατηγικός νους, έχοντας πλήρη επίγνωση ότι η ομάδα του αποτελείται από άτομα που «δεν έχουν τίποτα να χάσουν».

Η συμμετοχή του πηγάζει από τη βαθιά απογοήτευση για τη θεσμική προδοσία της κοινωνίας.

{https://www.youtube.com/watch?v=z3iFaFnk718}