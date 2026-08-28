Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων και, 4 οχήματα και 2 PLZ που κάνουν ρίψεις.

Φωτιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή Σπαρτύλας στην Κέρκυρα.

Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων και, 4 οχήματα και 2 εναέρια μέσα PLZ που κάνουν ρίψεις.

Μάχη με τις φλόγες στην Κέρκυρα

Δύο εναέρια μέσα πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού, ενισχύοντας την προσπάθεια των επίγειων δυνάμεων και επιχειρώντας να περιορίσουν το μέτωπο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για τον έλεγχο της πυρκαγιάς, καθώς οι συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή απαιτούν αυξημένη προσοχή. Οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις συνεργάζονται προκειμένου να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς και να τεθεί υπό έλεγχο το συντομότερο δυνατό.

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