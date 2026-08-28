Συνελήφθησαν η υπεύθυνη του παιδότοπου στη Σαλαμίνα και ο συντηρητής της πισίνας.

Ανησυχία προκλήθηκε σε παιδότοπο με πισίνα στη Σαλαμίνα, όταν πέντε ενήλικες και τρία παιδιά ένιωσαν ξαφνικά αδιαθεσία, λόγω χημικών που χρησιμοποιήθηκαν στον καθαρισμό, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Το μεσημέρι της Παρασκευής, στον παιδότοπο που βρίσκεται στη λεωφόρο Αιαντείου, οι πέντε ενήλικες και τα τρία παιδιά ένιωσαν αδιαθεσία, δύσπνοια και κάψιμο στα μάτια, σύμφωνα με ΕΡΤNews. Μάλιστα, δύο γυναίκες λιποθύμησαν αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες.

Οχτώ άτομα, ανάμεσά τους τρία παιδιά 3, 6 και 8 ετών, μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας, όπου υποβλήθηκαν σε εξετάσεις. Από εκεί, δύο γυναίκες και τα δύο από τα τρία παιδιά διακομίστηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ότι είχαν υποστεί δηλητηρίαση από την εισπνοή ουσιών. Το τρίτο παιδί το μετέφεραν οι γονείς του σε ιδιωτική κλινική.

Τα παιδιά που μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσηλεύονται στην παιδιατρική κλινική. Η μία γυναίκα θα παραμείνει στο νοσοκομείο για παρακολούθηση, ενώ η άλλη αναμένεται να πάρει εξιτήριο, αφού υποβλήθηκε σε εξετάσεις.

Δύο συλλήψεις στη Σαλαμίνα

Μετά το περιστατικό, η Αστυνομία συνέλαβε δύο άτομα, την 61χρονη υπεύθυνη του παιδότοπου στη Σαλαμίνα και τον συντηρητή της πισίνας της εγκατάστασης.

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Στο πλαίσιο της έρευνας, εξετάζεται ποια χημικά χρησιμοποιήθηκαν στην πισίνα και η ποσότητά τους.

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