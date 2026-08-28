Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε σήμερα στις 2.679,97 μονάδες, ενισχυμένος κατά 0,48%.

Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών την Παρασκευή. Σε εβδομαδιαία βάση, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε κέρδη 1,74%, συμπληρώνοντας έκτη συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε σήμερα στις 2.679,97 μονάδες, ενισχυμένος κατά 0,48%. Ο τζίρος υποχώρησε στα 239,18 εκατ. ευρώ, από 263,6 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη συνεδρίαση, με 35,6 εκατ. ευρώ να αφορούν 26 πακέτα. Ο συνολικός όγκος συναλλαγών ανήλθε στα 30,13 εκατ. τεμάχια. Συνολικά, η εικόνα του ταμπλό παρέμεινε θετική, με 65 ανοδικές έναντι 55 πτωτικών μετοχών και 80 αμετάβλητων.

Ο τραπεζικός δείκτης διαμορφώθηκε στις 3.131,7 μονάδες με άνοδο 0,75%. Στις επιμέρους μετοχές, η Πειραιώς συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο τζίρο, στα 56,4 εκατ. ευρώ, περίπου το 24% της συνολικής αξίας συναλλαγών, και έκλεισε στα 10,25 ευρώ με +0,25%. Ακολούθησαν η Alpha Bank, με τζίρο 24,2 εκατ. ευρώ και άνοδο 0,9% στα 4,57 ευρώ, καθώς και Εθνική και Eurobank με 22,6 εκατ. ευρώ η καθεμία. Η Εθνική έκλεισε στα 16,85 ευρώ με +0,45% και η Eurobank στα 4,65 ευρώ με +1,35%.

Ο FTSE 25 στις 6.854,2 μονάδες με +0,51%, ενώ ο FTSEM ολοκλήρωσε στις 3.118,8 μονάδες με +0,59%.

Στην πλευρά των απωλειών ξεχώρισε η Motor Oil, η οποία υποχώρησε κατά 1,64% στα 60,10 ευρώ, με τον πέμπτο μεγαλύτερο τζίρο της ημέρας, στα 13,9 εκατ. ευρώ. Ισχυρότερες ποσοστιαίες πιέσεις δέχθηκε η Allwyn, με πτώση 2,33% στα 13,82 ευρώ και συναλλαγές 9 εκατ. ευρώ, ενώ η Credia έχασε 1,98%, κλείνοντας στα 0,99 ευρώ με τζίρο 2,7 εκατ. ευρώ.

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Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, μεταξύ των πτωτικών τίτλων βρέθηκαν Φουρλής και ΟΛΘ, αμφότεροι με απώλειες 1,5%, ενώ η Real Consulting έκλεισε οριακά χαμηλότερα κατά 0,24% στα 8,30 ευρώ.