Για πρώτη φορά, περισσότερες οι γυναίκες από τους άνδρες τενίστες στην πρώτη 10άδα της λίστας του Forbes.

Η κόντρα του Γιανίκ Σίνερ με τον Κάρλος Αλκαράθ δεν περιορίζεται στα κορτ για τους τίτλους, αλλά «μεταφέρεται» και στη λίστα του Forbes με τους πιο ακριβοπληρωμένους τενίστες.

Τον τελευταίο ένα χρόνο, ο Σίνερ έβγαλε τα περισσότερα χρήματα εντός κορτ, από χρηματικά έπαθλα και μπόνους στο τουρ (23 εκατ.), αλλά ο Αλκαράθ ήταν εκείνος με τις υψηλότερες απολαβές από διαφημίσεις και άλλα συμβόλαια (38 εκατ. δολάρια). Μάλιστα, τα 23 εκατ. δολάρια του Ιταλού από χρηματικά έπαθλα είναι το μεγαλύτερο σχετικό ποσό που έχει εμφανιστεί ποτέ στη λίστα του Forbes.

Ο Ιταλός εκθρόνισε τον Ισπανό, έπειτα από δύο χρόνια που ο Αλκαράθ ήταν ο πιο ακριβοπληρωμένος τενίστας. Ο Σίνερ είναι πλέον στην κορυφή, με τις συνολικές απολαβές του τον τελευταίο χρόνο να φτάνουν τα 58 εκατομμύρια δολάρια (προ φόρων), τα 23 εκατ. εντός κορτ και τα 35 εκατ. εκτός. Ο Αλκαράθ βρίσκεται στη δεύτερη θέση, με συνολικά 53,7 εκατομμύρια δολάρια, τα 15,7 εκατ. εντός κορτ και τα 38 εκατ. εκτός.

Έτσι, ο Σίνερ έγινε μόλις ο τέταρτος τενίστας που βρίσκεται στην κορυφή, στα 19 χρόνια που μετρά η λίστα του Forbes με τους πιο ακριβοπληρωμένους. Ο Ρότζερ Φέντερερ ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος για 15 χρόνια, έως το 2022 που αποσύρθηκε από την ενεργό δράση, ο Νόβακ Τζόκοβιτς ήταν ο πιο ακριβοπληρωμένος το 2023 και ακολούθησε η διετία του Κάρλος Αλκαράθ.

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Τρίτη πιο ακριβοπληρωμένη η Σερένα Γουίλιαμς

Στην τρίτη θέση της λίστας με τους πιο ακριβοπληρωμένους τενίστας βρίσκεται η Σερένα Γουίλιαμς, η οποία επέστρεψε φέτος στα κορτ έπειτα από διάλειμμα σχεδόν τεσσάρων χρόνων.

Οι απολαβές της την τελευταία χρονιά υπολογίζονται σε 40,1 εκατομμύρια δολάρια. Από αυτά, μόλις τα 131.932 δολάρια προέρχονται από χρηματικά έπαθλα, μέσα από τη συμμετοχή της σε τέσσερα τουρνουά.

Το μόνο σίγουρο είναι πως η Σερένα Γουίλιαμς δεν επέστρεψε στα κορτ για τα χρήματα, σχολιάζει το Forbes, που εκτιμά την περιουσία της 44χρονης Αμερικανίδας σε 400 εκατομμύρια δολάρια. Ποσό που την κάνει την πλουσιότερη γυναίκα η οποία έχει αποκτήσει την περιουσία της κυρίως ως αθλήτρια.

Για πρώτη φορά περισσότερες γυναίκες στην πρώτη 10άδα

Φέτος, η πρώτη δεκάδα των πιο ακριβοπληρωμένων στο τένις έβγαλαν 333 εκατομμύρια δολάρια, αύξηση της τάξεως του 17% από πέρυσι (285 εκατ.). Και για πρώτη φορά, στην πρώτη δεκάδα υπάρχουν περισσότερες γυναίκες (6) από ότι άνδρες (4).

Μάλιστα και στην πρώτη πεντάδα κυριαρχούν οι γυναίκες, αφού τέταρτη είναι η Αρίνα Σαμπαλένκα με 36,1 εκατομμύρια δολάρια και πέμπτη η Κόκο Γκοφ (35,5 εκατ.), που τις δύο προηγούμενες χρονιά ήταν η πιο ακριβοπληρωμένη γυναίκα στο τένις.

Βέβαια, η κυριαρχία των γυναικών στην πρώτη δεκάδα δεν σημαίνει και μισθολογική ισότητα στο τένις. Τα τέσσερα Γκραν Σλαμ προσφέρουν τα ίδια χρηματικά έπαθλα στον άνδρα και τη γυναίκα που κατακτά το τρόπαιο, αλλά το χάσμα παραμένει στα μικρότερα τουρνουά. Και παραδοσιακά, οι χορηγοί προσφέρουν μεγαλύτερα συμβόλαια στους άνδρες.

Οι 10 πιο ακριβοπληρωμένοι τενίστες του 2026

1. Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 58 εκατ. δολάρια (23 εκατ. εντός κορτ, 35 εκατ. εκτός)

2. Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 53,7 εκατ. δολάρια (15,7 εκατ. εντός κορτ, 38 εκατ. εκτός)

3. Σερένα Γουίλιαμς (ΗΠΑ) 40,1 εκατ. δολάρια (0,1 εκατ. εντός κορτ, 40 εκατ. εκτός)

4. Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) 36,1 εκατ. δολάρια (13,1 εκατ. εντός κορτ, 23 εκατ. εκτός)

5. Κοκο Γκοφ (ΗΠΑ) 35,5 εκατ. δολάρια (7,5 εκατ. εντός κορτ, 28 εκατ. εκτός)

6. Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 30,2 εκατ. δολάρια (5,2 εκατ. εντός κορτ, 25 εκατ. εκτός)

7. Κίνγουεν Ζενγκ (Κίνα) 22,6 εκατ. δολάρια (0,6 εκατ. εντός κορτ, 22 εκατ. εκτός)

8. Ίγκα Σφιόντεκ (Πολωνία) 20,5 εκατ. δολάρια (5,5 εκατ. εντός κορτ, 15 εκατ. εκτός)

9. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 18,7 εκατ. δολάρια (13,7 εντός κορτ, 5 εκατ. εκτός)

10. Έλενα Ριμπάκινα (Καζακστάν) 17,4 εκατ. δολάρια (11,4 εντός κορτ, 6 εκατ. εκτός)

Φωτ.: AP