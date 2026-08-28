Αν και υπάρχουν τακτικές ενημερώσεις για τους νεκρούς και τους αγνοούμενους στο Νεπάλ, υπάρχει ασάφεια για τα πραγματικά νούμερα και ανησυχία ότι θα αυξηθούν κατακόρυφα τις επόμενες ώρες και μέρες.

Οι αρχές στο Νεπάλ έδωσαν στη δημοσιότητα τον τελευταίο τραγικό απολογισμό από την φονική κατολίσθηση παγετώνα που προκάλεσε πλημμύρες στην περιοχή.

Ο αριθμός πλέον ανέρχεται σε τουλάχιστον 579 στο Νεπάλ ενώ την ίδια ώρα οι κινεζικές αρχές προσθέτουν σε αυτόν τον αριθμό 5 νεκρούς, φτάνοντας ο τελικός απολογισμός σε 584 άτομα, τουλάχιστον. Ωστόσο, ασαφές παραμένει αν τα τελευταία αυτά στοιχεία αναφέρονται στο Νεπάλ και το Θιβέτ ή μόνο στο Νεπάλ, διευκρινίζουν τα διεθνή Μέσα.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν πως περίπου 4.000 άνθρωποι έχουν διασωθεί ενώ «εκρηκτική» είναι ή αύξηση του αριθμού των αγνοουμένων, που από 1.500 ανέρχονται πλέον σε σχεδόν 2.000.

{https://x.com/WeatherMonitors/status/2093202626930524474}

Στην τελευταία ενημέρωση των αρχών, ο απολογισμός αναφέρει πως οι αγνοούμενοι στο Νεπάλ έχουν αυξηθεί σε 1.924, ενώ 15.000 διασώστες έχουν αναπτυχθεί για την έρευνα και τη διάσωση.

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Ασάφεια για νεκρούς και αγνοούμενους

Ωστόσο, αν και υπάρχουν τακτικές ενημερώσεις για τους νεκρούς και τους αγνοούμενους από τις αρχές, υπάρχει αβεβαιότητα για τα πραγματικά νούμερα και ανησυχία ότι θα αυξηθούν κατακόρυφα τις επόμενες ώρες και μέρες. Στην τελευταία ενημέρωση, η υπηρεσία εθνικών καταστροφών έκανε λόγο για 579 νεκρούς και 1.924 αγνοούμενους, ανάμεσά τους και 517 άτομα από άλλα κράτη. Η αστυνομία του Νεπάλ είχε αναφέρει λίγο πριν τουλάχιστον 547 νεκρούς και 1.473 τραυματίες.

Οι διαφορές στους αριθμούς των νεκρών προς το παρόν είναι μια φυσιολογική διαδικασία καθώς διαφορετικές υπηρεσίες μάχονται σε χαοτικές συνθήκες, ειδικά σε μία περιοχή όπου έχουν διακοπεί σχεδόν και οι επικοινωνίες. Το δίκτυο έχει πληγεί σημαντικά, με καταστροφές σε οδικό, δίκτυο και επικοινωνίες που δυσχεραίνουν τις συνθήκες.

Από την πλευρά του Θιβέτ, υπάρχει ακόμα λιγότερη ενημέρωση για τον απολογισμό των νεκρών και η λογοκρισία στα social media της Κίνας τις τελευταίες ώρες έχει απαγορεύσει την αναπαραγωγή βίντεο από την καταστροφή. Στις 3 μ.μ. (τοπική ώρα) η κινεζική πλευρά ανέφερε 5 θανάτους και 558 αγνοούμενους, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο του CCTV.

{https://x.com/ag_Journalist/status/2093358312473673921}

Νωρίτερα το ΑP κοινοποίησε μία λίστα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για τους αγνοούμενους ανά χώρα:

• Νεπάλ - 977

• Κίνα - 558 αγνοούμενοι στο Θιβέτ και σχεδόν 100 Κινέζοι πολίτες αγνοούνται από την πλευρά του Νεπάλ.

• Ινδία - 320

• ΗΠΑ - 90

• Μαλαισία - 51

• Ουκρανία - 55

• Αυστραλία - 39

• Ηνωμένο Βασίλειο - 33

• Καναδάς - 25

• Νότια Κορέα - 9

• Σιγκαπούρη - 8

• Γερμανία - 8

• Ρωσία - 8

• Νότια Αφρική - 6

• Λετονία - 6

• Ιαπωνία - 5

• Νέα Ζηλανδία - 5

• Γαλλία - 4

• Βέλγιο - 3

• Ισπανία - 3

Επίσης αγνοούνται δύο άτομα από την Ιταλία, το Καζακστάν, την Πορτογαλία, την Ιρλανδία και την Ολλανδία, και από ένας πολίτης από τη Λευκορωσία, τη Φινλανδία, την Ουγγαρία, το Ισραήλ, τη Λιθουανία, τις Φιλιππίνες, τη Βουλγαρία, την Ελβετία, τη Σερβία και τη Σουηδία.

{https://x.com/WeatherMonitors/status/2092628197129293986}

Σάκοι για μεταφορά σορών η πρώτη ανάγκη

Οι σάκοι για τη μεταφορά των σορών είναι βασική προτεραιότητα στο Νεπάλ, σύμφωνα με διασώστες. Ένας από αυτούς αποκάλυψε την πραγματική εικόνα της τραγωδίας. Παρά τις αναφορές στα social media, «η πραγματική πληροφορία και τα πραγματικά στοιχεία είναι μία τεράστια πρόκληση» είπε ο Shrinkala Thapa, επικεφαλής προγραμμάτων στο Νεπάλ για τον Ερυθρό Σταυρό και την Ερυθρά Ημισέληνο.

Μιλώντας στο Sky News είπε πως «αυτό που ζητούν οι κάτοικοι εκεί ως προτεραιότητα είναι είδη καθαριότητας, στέγη και τροφή. Ένα από τα βασικά που χρειάζονται επίσης είναι οι σάκοι για τη μεταφορά σορών, καθώς πολλοί έχουν ταυτοποιηθεί».

Η στιγμή της διάσωσης

Ο στρατός του Νεπάλ έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από τη δραματική διάσωση εγκλωβισμένων μέσα σε τούνελ που πλημμύρισε από λάσπη. Οι άνθρωποι είχαν εγκλωβιστεί μέσα σε τούνελ υδροηλεκτρικού έργου στην περιοχή της Rasuwa.

Στο βίντεο φαίνονται οι διασώστες να σέρνονται με σχοινί στη λάσπη για να καταφέρουν να τραβήξουν προς τα έξω τους εγκλωβισμένους. Στη συνέχεια, τους μεταφέρουν σε σωστικό ελικόπτερο.

{https://www.facebook.com/reel/1070152812155829}

Το γραφείου του πρωθυπουργού του Νεπάλ δήλωσε πως «Παρά την τεράστια πρόκληση της επιχείρησης και τις επικίνδυνες συνθήκες, ο στρατός του Νεπάλ διέσωσε δύο ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί μέσα στο τούνελ. Η έρευνα συνεχίζεται για να οριστεί πόσοι άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι μέσα στο τούνελ.

»Παρά τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι διασώστες μέσα στο τούνελ, ο στρατός συνεχίζει την έρευνα και την αναζήτηση εγκλωβισμένων και αναπτύσσει τεχνικό εξοπλισμό και ειδικά εκπαιδευμένες ομάδες».

Με πληροφορίες του Guardian/BBC/SkyNews