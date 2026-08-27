Τουλάχιστον 910 αγνοούνται στο Νεπάλ και ακόμα 558 στο Θιβέτ.

Ατελείωτη είναι η τραγωδία στο Νεπάλ μετά την φονική κατάρρευση παγετώνα που προκάλεσε πλημμύρα στην περιοχή.

Ο τελευταίος απολογισμός, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, είναι 389 νεκροί. Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 359 νεκρούς, μόλις λίγες ώρες πριν.

Η αστυνομία προχώρησε σε διευκρινίσεις αναφέροντας τον αριθμό των νεκρών που εντοπίστηκαν ανά περιοχή. Έτσι 137 σοροί εντοπίστηκαν στην Chitwan, 87 στην ανατολική πλευρά του Nawalparasi, 33 στην Dhading, 32 στην Gorkha, 28 στην Nuwakot, 28 στην Tanahun, 17 στην Rasuwa και 27 στην δυτική πλευρά του Nawalparasi.

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Τουλάχιστον 63 άτομα νοσηλεύονται αυτή την ώρα σε νοσοκομεία, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση από τις αρχές ενώ οι τραυματίες και αυτοί που διασώθηκαν ανέρχονται στους 466.

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Ξεπερνούν τους 1.400 οι αγνοούμενοι

Οι αγνοούμενοι στο Νεπάλ και το Θιβέτ ξεπερνούν τους 1.400 σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση. Τουλάχιστον 910 αγνοούνται στο Νεπάλ και ακόμα 558 στο Θιβέτ.

Μεταξύ των αγνοουμένων είναι και 540 τουρίστες, σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία τουρισμού της Νεπάλ. Μεταξύ αυτών είναι 178 από την Ινδία, 60 από τις ΗΠΑ, 33 από τη Βρετανία, και από άλλες χώρες ανάμεσά τους η Ουκρανία, η Νότια Αφρική και η Ιαπωνία.

{https://x.com/ravipandey2643/status/2092559194453098786}

Τέσσερις ακόμα αγνοούμενοι, δύο Ρώσοι ένας Βούλγαρος και ένας Ελβετός σύμφωνα με τις αρχές διασώθηκαν.

Οι αρχές στο Νεπάλ δήλωσαν ακόμα πως διασώθηκαν αρκετά παιδιά, ορισμένα μόλις 4 ετών. Παράλληλα, δεκάδες γέφυρες , δρόμοι και υποδομές καταστράφηκαν δυσχεραίνοντας τις επιχειρήσεις των σωστικών συνεργείων.

{https://x.com/ChunniGod999/status/2093026014347903393}

Νέος κίνδυνος από κατολισθήσεις και υπερχείλιση λίμνης

Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, καθώς οι κατολισθήσεις έχουν δημιουργήσει μια νέα λίμνη, αυξάνοντας τον κίνδυνο για νέες κατολισθήσεις, λασπορροές και ξαφνικές πλημμύρες. Οι κινεζικές αρχές προειδοποιούν ότι αναμένονται ακόμη τρεις ημέρες βροχοπτώσεων. Τα χώματα και τα πετρώματα που έχουν καταρρεύσει σε διάφορα σημεία λειτουργούν ως ασταθή φυσικά φράγματα, δημιουργώντας τον κίνδυνο νέων πλημμυρικών φαινομένων.

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Παρόμοια προειδοποίηση έχει εκδοθεί και στο Νεπάλ, όπου η στάθμη του νερού σε μια νέα λίμνη που σχηματίστηκε μετά τις κατολισθήσεις συνεχίζει να ανεβαίνει.

Οι αρχές κάλεσαν κατοίκους και μέλη των σωστικών συνεργείων που βρίσκονται κοντά στις όχθες του ποταμού Μπότε Κόσι να παραμείνουν σε επιφυλακή και να μετακινηθούν σε ασφαλή σημεία, λόγω του ενδεχομένου υπερχείλισης της λίμνης.

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Σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία (USGS), το φαινόμενο συνδέεται με κατάρρευση παγετώνα και κατολίσθηση. Η κατάρρευση παγετώνα συμβαίνει όταν ένα μεγάλο τμήμα πάγου αποκολλάται από έναν παγετώνα και καταρρέει σε χαμηλότερο σημείο.

{https://x.com/porqueTcol/status/2093025939940589775}

Εικόνες από τις πληγείσες περιοχές καταγράφουν τεράστιες ποσότητες νερού και λάσπης να κατεβαίνουν με μεγάλη ταχύτητα από τις ορεινές περιοχές, παρασύροντας σπίτια, καταστρέφοντας γέφυρες και απομονώνοντας ολόκληρους οικισμούς.