Σοκάρουν οι σκηνές από το Νεπάλ.

Ο τελευταίος απολογισμός από την φονική κατολίσθηση που οδήγησε σε σαρωτικές πλημμύρες στο Νεπάλ ανέρχεται στους 543 νεκρούς ενώ οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 1.500 περίπου.

Τα κινεζικά Μέσα ανακοίνωσαν νωρίτερα την Παρασκευή πως εντοπίστηκαν πέντε νέες σοροί αυξάνοντας τον απολογισμό σε τουλάχιστον 543.

Η στιγμή της διάσωσης

Ο στρατός του Νεπάλ έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από τη δραματική διάσωση εγκλωβισμένων μέσα σε τούνελ που πλημμύρισε από λάσπη. Οι άνθρωποι είχαν εγκλωβιστεί μέσα σε τούνελ υδροηλεκτρικού έργου στην περιοχή της Rasuwa.

Στο βίντεο φαίνονται οι διασώστες να σέρνονται με σχοινί στη λάσπη για να καταφέρουν να τραβήξουν προς τα έξω τους εγκλωβισμένους. Στη συνέχεια τους μεταφέρουν σε σωστικό ελικόπτερο.

{https://www.facebook.com/reel/1070152812155829}

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Το γραφείου του πρωθυπουργού του Νεπάλ δήλωσε πως «Παρά την τεράστια πρόκληση της επιχείρησης και τις επικίνδυνες συνθήκες, ο στρατός του Νεπάλ διέσωσε δύο ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί μέσα στο τούνελ. Η έρευνα συνεχίζεται για να οριστεί πόσοι άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι μέσα στο τούνελ.

«παρά τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι διασώστες μέσα στο τούνελ, ο στρατός συνεχίζει την έρευνα και την αναζήτηση εγκλωβισμένων και αναπτύσσει τεχνικό εξοπλισμό και ειδικά εκπαιδευμένες ομάδες».

Ο Ινδός ΥΠΕΞ, Randhir Jaiswal, ανακοίνωσε πως ακόμα 320 Ινδοί αγνοούνται ενώ 400 έχουν εντοπιστεί και είναι σώοι. Οι 1.500 αγνοούμενους είναι πολίτες 30 χωρών.

Με πληροφορίες του BBC/Guardian





