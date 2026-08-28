Το ενδιαφέρον για το πρόγραμμα είναι ήδη ιδιαίτερα αυξημένο καθώς έχουν εκδοθεί περισσότερες από 90.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας, ενώ οι χρήστες της πλατφόρμας έχουν φτάσει τους 380.000.

Παράταση στην προθεσμία έκδοσης βεβαιώσεων επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες και σημαντικές αλλαγές στα κριτήρια χρηματοδότησης φέρνει η δράση «Ανακαίνιση Κατοικίας» του ΕΣΠΑ 2021-2027, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ. Στόχος των νέων ρυθμίσεων είναι να διευρυνθεί ο αριθμός των πολιτών που μπορούν να χρηματοδοτηθούν για την ανακαίνιση και την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση κλειστών ακινήτων.

Ειδικότερα, η δυνατότητα έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, αποκλειστικά για τις κλειστές κατοικίες. Παράλληλα, καταργείται ο περιορισμός που προέβλεπε χρηματοδότηση μόνο μίας κλειστής κατοικίας στο Β΄ στάδιο της δράσης. Έτσι, οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης για περισσότερα από ένα κλειστά ακίνητα.

Τα νέα εισοδηματικά όρια

Αλλαγές προβλέπονται και στα εισοδηματικά κριτήρια. Για άγαμο το ανώτατο ετήσιο φορολογητέο εισόδημα του 2025 ορίζεται σε 18.000 ευρώ για την εισοδηματική κατηγορία Ι και 25.000 ευρώ για την κατηγορία ΙΙ. Για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης χωρίς ανήλικα τέκνα, τα αντίστοιχα όρια είναι 25.000 και 35.000 ευρώ.

Για οικογένεια με ένα ανήλικο τέκνο τα όρια διαμορφώνονται σε 30.000 και 40.000 ευρώ, ενώ με δύο ανήλικα τέκνα σε 35.000 και 45.000 ευρώ. Στις μονογονεϊκές οικογένειες με ένα ανήλικο τέκνο προβλέπονται όρια 28.000 και 39.000 ευρώ, ενώ για κάθε επιπλέον ανήλικο τέκνο προστίθενται 5.000 ευρώ.

Στη δεύτερη χρονικά διακριτή φάση του Β΄ σταδίου, που αφορά τις ανοικτές κατοικίες, οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα προτεραιοποιούνται βάσει εισοδηματικών κριτηρίων.

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Το ενδιαφέρον για το πρόγραμμα είναι ήδη ιδιαίτερα αυξημένο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ανακοίνωσης, έχουν εκδοθεί περισσότερες από 90.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας, ενώ οι χρήστες της πλατφόρμας έχουν φτάσει τους 380.000.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις κατοικίες που αποκτήθηκαν μέσα στο 2026. Οι κλειστές κατοικίες που αποκτήθηκαν εντός του 2026 δεν είναι επιλέξιμες, καθώς για να ενταχθεί ένα κλειστό ακίνητο θα πρέπει να έχει περιληφθεί στη δήλωση του αιτούντος για το φορολογικό έτος 2025. Για τις ανοικτές κατοικίες που αποκτήθηκαν το 2026 προβλέπεται επιλεξιμότητα υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτών είχε δηλώσει το συγκεκριμένο ακίνητο ως κύρια κατοικία του για το φορολογικό έτος 2025.

Οι αλλαγές θα ενσωματωθούν σε νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση. Η δράση εντάσσεται στην ευρύτερη στεγαστική πολιτική και επιδιώκει, μέσω της επαναφοράς κλειστών ακινήτων σε χρήση και της ενεργειακής αναβάθμισής τους, να αυξήσει το διαθέσιμο οικιστικό απόθεμα και να περιορίσει το κόστος στέγασης και ενέργειας.