«Χρυσάφι» έχει γίνει η φοιτητική στέγη στις μεγάλες πόλεις, με χιλιάδες οικογένειες να δίνουν καθημερινά μάχη για να βρουν ένα μικρό και οικονομικό σπίτι πριν από την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς.

Σε πραγματικό αγώνα δρόμου εξελίσσεται για χιλιάδες φοιτητές και τις οικογένειές τους η αναζήτηση κατοικίας στις μεγάλες φοιτητουπόλεις της χώρας, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς.

Τα διαθέσιμα οικονομικά ακίνητα λιγοστεύουν, την ώρα που ακόμη και μικρές γκαρσονιέρες περίπου 30 τετραγωνικών μέτρων νοικιάζονται πλέον προς 500 και 600 ευρώ τον μήνα. Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη για οικογένειες που αναζητούν μεγαλύτερα σπίτια, ιδιαίτερα όταν δύο παιδιά πρόκειται να συγκατοικήσουν.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Χριστίνας, η οποία ταξίδεψε από τη Λάρισα στη Θεσσαλονίκη μαζί με τους γονείς της, προκειμένου να βρει σπίτι όπου θα μείνει μαζί με την αδελφή της. Παρά την αναζήτηση που έχει ξεκινήσει εδώ και μία εβδομάδα, οι επιλογές παραμένουν περιορισμένες.

«Δυσκολευόμαστε αρκετά. Ψάχνουμε εδώ κοντά, αλλά τα σπίτια είναι λίγο παλιά και οι τιμές ανεβασμένες. Εμείς είμαστε αδελφές, οπότε δεν έχουμε άλλη επιλογή», αναφέρει.

Έως και 600 ευρώ για μια γκαρσονιέρα στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, η περιοχή της Ναυαρίνου εξακολουθεί να βρίσκεται ψηλά στις προτιμήσεις των φοιτητών, λόγω της εγγύτητάς της με τα πανεπιστήμια. Ωστόσο, ακόμη και εκεί η εύρεση οικονομικής κατοικίας αποτελεί δύσκολη υπόθεση.

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Οι τιμές για μία απλή γκαρσονιέρα ξεκινούν περίπου από 350 ευρώ και, ανάλογα με την κατάσταση, το μέγεθος και τις παροχές του ακινήτου, μπορούν να φτάσουν έως και τα 600 ευρώ τον μήνα.

Παρόμοια είναι η εικόνα και σε άλλες μεγάλες φοιτητουπόλεις.

Στην Αθήνα, σε περιοχές όπως ο Ζωγράφος και η Καλλιθέα, ένα διαμέρισμα 40 έως 50 τετραγωνικών μέτρων με ένα υπνοδωμάτιο μπορεί να ξεκινά από περίπου 480 ευρώ. Εάν πρόκειται για ανακαινισμένο ακίνητο, το ενοίκιο μπορεί να αγγίξει ακόμη και τα 800 ευρώ.

Στη Θεσσαλονίκη και τον Βόλο, αντίστοιχα ακίνητα κινούνται περίπου από 500 έως 650 ευρώ, ενώ στην Πάτρα, σε περιοχές όπως το κέντρο και η Αγία Σοφία, οι ζητούμενες τιμές διαμορφώνονται περίπου από 380 έως 550 ευρώ.

Τα δεδομένα αυτά περιορίζουν σημαντικά τις επιλογές των οικογενειών που έχουν τη δυνατότητα να διαθέσουν έως 400 ευρώ τον μήνα για τη φοιτητική κατοικία.

Όπως επισημαίνουν επαγγελματίες της αγοράς, σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να είναι προτιμότερη η αναζήτηση ενός μικρού στούντιο, αντί ενός μεγαλύτερου δίχωρου διαμερίσματος που βρίσκεται σε κακή κατάσταση ή παρουσιάζει σημαντικά μειονεκτήματα.

Ακόμη και μια πλήρως επιπλωμένη, νεόδμητη ή ανακαινισμένη γκαρσονιέρα, ωστόσο, μπορεί πλέον να κοστίζει 500 έως 550 ευρώ τον μήνα, ποσό που για πολλές οικογένειες είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικό.

Το ενοίκιο «τρώει» τον οικογενειακό προϋπολογισμό

Το αυξημένο κόστος της φοιτητικής στέγης δεν περιορίζεται πλέον στην επιλογή του ακινήτου, αλλά επηρεάζει συνολικά την καθημερινότητα και τις συνθήκες υπό τις οποίες σπουδάζουν χιλιάδες νέοι.

Όταν μόνο το ενοίκιο φτάνει τα 500 ή 600 ευρώ τον μήνα, χωρίς να υπολογίζονται λογαριασμοί, τρόφιμα, μετακινήσεις και τα υπόλοιπα έξοδα διαβίωσης, αρκετοί φοιτητές αναγκάζονται να αναζητήσουν παράλληλα εργασία προκειμένου να μπορέσουν να παραμείνουν στην πόλη όπου σπουδάζουν.

Το πρόβλημα είναι ακόμη εντονότερο για οικογένειες με δύο παιδιά που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Το συνολικό κόστος στέγασης και διαβίωσης μπορεί να ξεπεράσει κατά πολύ τις οικονομικές δυνατότητες μιας οικογένειας.

«Πολλές οικογένειες δεν μπορούν να υποστηρίξουν οικονομικά τα παιδιά τους όταν δεν έχουν περάσει στην πόλη τους. Δεν είναι καθόλου εύκολο να μετακομίζεις σε μία νέα πόλη, πόσο μάλλον όταν πρέπει παράλληλα να δουλεύεις ενώ σπουδάζεις», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

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Η αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας αναμένεται να συνεχιστεί με ένταση και τις επόμενες ημέρες, καθώς πολλοί πρωτοετείς και οι οικογένειές τους δεν έχουν ακόμη καταφέρει να βρουν σπίτι πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

Οι μεσίτες συστήνουν υπομονή και προσεκτική έρευνα, καθώς η πίεση της περιόδου μπορεί να οδηγήσει σε επιλογές που είτε υπερβαίνουν σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό είτε δεν καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες του φοιτητή.

Για χιλιάδες οικογένειες, πάντως, η εξίσωση της φοιτητικής στέγης γίνεται κάθε χρόνο πιο δύσκολη: ένα μικρό σπίτι, σε λογική απόσταση από τη σχολή και, κυρίως, σε μια τιμή που να μπορεί να αντέξει η οικογενειακή τσέπη.