Μέτρα αναμένονται και για τους συνταξιούχους, οι οποίοι επιστρέφουν στο επίκεντρο των εξαγγελιών της ΔΕΘ ύστερα από αρκετό διάστημα. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα μεγάλη κοινωνική ομάδα, που αριθμεί περίπου 2,5 εκατομμύρια πολίτες.

Στους ελεύθερους επαγγελματίες, στις μικρές επιχειρήσεις και στους συνταξιούχους αναμένεται να δώσει ιδιαίτερο βάρος το πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για παρεμβάσεις που η κυβέρνηση θέλει να παρουσιάσει ως μέτρα με ευρύ κοινωνικό αποτύπωμα, πίσω από τα οποία, ωστόσο, υπάρχει και συγκεκριμένη πολιτική στόχευση.

Για τα οικονομικά μέτρα της ΔΕΘ έχουν ήδη γίνει γνωστά αρκετά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν και εκπλήξεις στις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού. Η βασική κυβερνητική γραμμή είναι ότι οι παρεμβάσεις θα απευθύνονται στο «σύνολο του πληθυσμού» και ότι «κάθε πολίτης θα δει τον εαυτό του» στις εξαγγελίες.

Ξεχωριστή θέση στο πακέτο αναμένεται να έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Στη χώρα αριθμούν περίπου 800.000 και αποτελούν μία από τις κοινωνικές ομάδες στις οποίες η κυβέρνηση θέλει να δώσει σαφές μήνυμα στήριξης.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι παρεμβάσεις που αφορούν τις επιχειρήσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές και ατομικές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, στην Ελλάδα λειτουργούν 932.549 επιχειρήσεις, από τις οποίες οι 697.484 είναι ατομικές, δηλαδή περίπου το 75% του συνόλου.

Το κυβερνητικό επιτελείο γνωρίζει ότι πρόκειται για ένα κοινό που έχει επηρεαστεί έντονα τα τελευταία χρόνια από τη φορολογία, το αυξημένο λειτουργικό κόστος και τη γραφειοκρατία και αναζητεί παρεμβάσεις που θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στο διαθέσιμο εισόδημα και στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μέτρα για τους συνταξιούχους

Μέτρα αναμένονται και για τους συνταξιούχους, οι οποίοι επιστρέφουν στο επίκεντρο των εξαγγελιών της ΔΕΘ ύστερα από αρκετό διάστημα. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα μεγάλη κοινωνική ομάδα, που αριθμεί περίπου 2,5 εκατομμύρια πολίτες.

Στην ευρύτερη εικόνα προστίθενται και οι περισσότεροι από δύο εκατομμύρια ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι οποίοι είχαν βρεθεί στο επίκεντρο προηγούμενων κυβερνητικών εξαγγελιών. Έτσι, το οικονομικό πακέτο επιχειρεί να καλύψει ένα μεγάλο τμήμα της μεσαίας τάξης, των εργαζομένων, των επαγγελματιών και των συνταξιούχων.

Η επιλογή των συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, πάντως, δεν γίνεται μόνο με οικονομικά κριτήρια. Καθώς η φετινή ΔΕΘ αποκτά έντονο προεκλογικό χαρακτήρα, στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν υπολογίσει και την εκλογική διάσταση κάθε παρέμβασης.

Ο βασικός πολιτικός στόχος είναι η επαναπροσέγγιση δυσαρεστημένων πρώην ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι σήμερα είτε κινούνται στη ζώνη των αναποφάσιστων είτε δηλώνουν ότι δεν σκοπεύουν να στηρίξουν ξανά το κυβερνών κόμμα.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στις εκλογές του 2023 η Νέα Δημοκρατία είχε συγκεντρώσει σε αυτή την κατηγορία ποσοστό 52%. Αντίστοιχα, στους συνταξιούχους το ποσοστό της είχε ξεπεράσει το 40%.

Οι αριθμοί αυτοί εξηγούν γιατί οι συγκεκριμένες κατηγορίες βρίσκονται ψηλά στην κυβερνητική ατζέντα. Αποτελούν σημαντικό τμήμα της παραδοσιακής εκλογικής βάσης της Ν.Δ. και, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Μεγάρου Μαξίμου, ακόμη και η επιστροφή μέρους όσων έχουν απομακρυνθεί θα μπορούσε να αυξήσει αισθητά τη συσπείρωση.