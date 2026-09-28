Η γυναίκα κλειδί που ενημέρωσε τις αρχές μίλησε στα βρετανικά δίκτυα για τη στιγμή που είδε τους μασκοφόρους.

Νέες πληροφορίες έδωσε στη δημοσιότητα η αντιτρομοκρατική αναφορικά με τις συλλήψεις 5 υπόπτων κοντά στην αμερικανική αεροπορική βάση στο Fairford της Βρετανίας.

Η αντιτρομοκρατική ανακοίνωσε πως πρόκειται για πέντε άνδρες ηλικίας γύρω στα 25, βρετανικής καταγωγής από το Λονδίνο. Οι πέντε ύποπτοι συνελήφθησαν με την κατηγορία ότι ετοίμαζαν τρομοκρατική επίθεση στην αεροπορική βάση.

Σε ανακοίνωσή της, η αντιτρομοκρατική ανέφερε ότι και οι πέντε κρατούνται υπό την κατηγορία της κατοχής εκρηκτικής ύλης και με την υποψία ότι ετοίμαζαν τρομοκρατική επίθεση. Ο 24χρονος είναι από το Κάμνντεν του Λονδίνου, ένας ακόμα ηλικίας 23 ετών, ένας 24 και ένας 25 από το Γουέστμιντερ και ένας 24χρονο απ΄το Γουίλσντεν του Λονδίνου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι ύποπτοι που συνελήφθησαν στον χωριό Γουέλφορντ το πρωί της Κυριακής, παραμένουν υπό κράτηση υπό τον αντιτρομοκρατικό νόμο ενώ ο αρχές ερευνούν τα κίνητρά τους.

Η Βίκι Έβανς, ανώτατη αξιωματούχος της αντιτρομοκρατικής και αναπληρώτρια βοηθός του επιτρόπου της αστυνομίας, δήλωσε σε ανακοίνωσή της πως «Πρόκειται γα μία εξαιρετικά περίπλοκη και ευρείας κλίμακας επιχείρηση, στην οποία συμμετέχουν τοπική και εθνική αστυνομία, η τοπικές αρχές και η αντιτρομοκρατική. Όλοι οι φορείς συνεργάζονται για την εξέλιξη της έρευνας και στηρίζουν την κοινότητα. Ξέρω ότι αυτό αποτελεί μία εξαιρετικά ανατρεπτική κατάσταση για την καθημερινότητα της τοπικής κοινωνίας, αλλά θα ήθελα να ενημερώσω ότι οι ενέργειές μας έχουν σκοπό τη διασφάλιση των συμφερόντων της εθνικής ασφάλειας και της ίδιας της ασφάλειας ων πολιτών» . Η Έβανς συνεχάρη τις αρχές και ευχαρίστησε όλους τους φορείς για τη συμβολή τους.

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«Γνωρίζω πολύ καλά τις εικασίες που γίνονται για το κίνητρο πίσω από το περιστατικό και τις γεωπολιτικά ερωτήματα που εγείρονται. Ωστόσο, ζητώ αυτές τις ώρες, να δώσετε στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία τον χώρο ώστε να εργαστεί προσεκτικά και με διαύγεια».

Η γυναίκα– κλειδί που ενημέρωσε τις αρχές

Η γυναίκα που κάλεσε την αστυνομία ενημέρωσε πως είδε μια «μεγάλη ομάδα μασκοφόρων με κουκούλες» κοντά στη βάση της RAF Fairford

«Επέστρεφα αργά στο σπίτι από ένα πάρτι. Φτάνοντας στο αγρόκτημά μας, διαπίστωσα ότι τόσο η ιδιωτική οδός πρόσβασης όσο και ο δημόσιος δρόμος ήταν αποκλεισμένα από τρία λευκά βαν. Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε παρατηρήσει κάποια κινητικότητα από άτομα που υπέθετα ότι ήταν αστυνομικοί με πολιτικά, οπότε αρχικά σκέφτηκα ότι ίσως επρόκειτο για την ίδια κατάσταση.

»Δεν είχα άλλη επιλογή από το να κάνω αναστροφή και να επιστρέψω από τον δρόμο που ήρθα. Απομακρυνόμενη λίγο από τα βαν, είδα μια μεγάλη ομάδα ανδρών με κουκούλες και μάσκες. Μόλις με αντιλήφθηκαν, έτρεξαν μπροστά μου. Κάποιοι κατευθύνθηκαν προς το χωράφι και άλλοι προς το γειτονικό χωριό Κέμπσφορντ.

»Τότε συνειδητοποίησα ότι συνέβαινε κάτι εξαιρετικά ασυνήθιστο. Γνωρίζοντας ότι υπήρχε απειλή για την ασφάλεια της βάσης, κάλεσα αμέσως την αστυνομία του Υπουργείου Άμυνας (MoD), αλλά το τηλέφωνο χτυπούσε χωρίς να απαντά κανείς.

»Στη 1:36 π.μ. κάλεσα το 100 για να αναφέρω όσα είχα δει. Μέσα σε 10 λεπτά, το χωριό είχε γεμίσει με ένοπλους αστυνομικούς. Πιστεύω ότι ήταν καθαρή τύχη το γεγονός ότι έφτασα στο χωριό σχεδόν την ίδια στιγμή με τα βαν. Μου προκαλεί τεράστια έκπληξη το γεγονός ότι εναπόκειτο σε εμένα, ως απλό πολίτη, να εντοπίσω και να αναφέρω το περιστατικό. Η αεροπορική βάση είχε στήσει μπλόκο κοντά στην είσοδό της, αλλά όχι στους υπόλοιπους δρόμους.

»Εμείς όμως υποθέταμε ότι κάποιος θα παρακολουθούσε τους δρόμους γύρω από την περίμετρο της βάσης και θα πραγματοποιούσε τακτικές περιπολίες στο χωριό. Προφανώς αυτό δεν συνέβαινε και πιστεύω ότι η κλήση μου στο 100 ματαίωσε τα όποια σχέδια είχαν.

»Ακόμη πιο εκπληκτικό είναι το γεγονός ότι, μετά την κλήση μου στη 1:36 π.μ., η αστυνομία γνώριζε για την παρουσία των τριών βαν, αλλά δεν προχώρησε σε εκκένωση του χωριού παρά μόνο στις 6 το πρωί. Κανείς από την αστυνομία δεν επικοινώνησε μαζί μου για να με ρωτήσει οτιδήποτε σχετικά με το θέμα. Πιστεύω ότι ήταν απόλυτα προσηλωμένοι και σε εγρήγορση για την ίδια τη βάση, αδιαφορώντας πλήρως για το χωριό μας. Τα φορτηγάκια βρίσκονταν σε απόσταση λίγων μέτρων από τα σπίτια, χωρίς οι κάτοικοι να έχουν πάρει είδηση, πέρα από το ότι έστειλα μήνυμα στην ομάδα του χωριού στο WhatsApp, ελπίζοντας ότι κάποιοι θα ήταν ξύπνιοι και θα μπορούσαν να βεβαιωθούν ότι είχαν κλειδώσει τις πόρτες τους... Θέλω απλώς να τονίσω ότι, όπως φαίνεται, κάποιος αμέλησε σοβαρά τα καθήκοντά του σε αυτή την περίπτωση».

Με πληροφορίες του BBC/Guardian