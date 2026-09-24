Η σύλληψη του Τόμας έρχεται σε μία περίοδο όπου οι αφίξεις μεταναστών στη Βρετανία από τη Μάγχη αυξάνονται, ενώ ολοένα και πιο συχνές είναι οι αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις.

Στη σύλληψη του Βρετανού ακροδεξιού ακτιβιστή Ντάνιελ Τόμας, γνωστού και ως «Ντάνι Τόμο», προχώρησαν οι βρετανικές αρχές μετά το περιστατικό κατά το οποίο φέρεται να προκάλεσε ζημιές με μαχαίρι σε λέμβο που μετέφερε μετανάστες.

Ο Τόμας, ο οποίος έχει δηλώσει ότι στόχος του είναι να εμποδίσει τις διελεύσεις μεταναστών από τη Μάγχη προς τη Βρετανία, έγινε γνωστός το τελευταίο διάστημα για τη διοργάνωση αντιμεταναστευτικών συγκεντρώσεων.

Η σύλληψη στο Πόρτσμουθ

Η αστυνομία του Πόρτσμουθ, στη νότια Αγγλία, επιβεβαίωσε ότι συνέλαβε έναν 37χρονο άνδρα, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε ζημιές σε λέμβο. Οι αρχές δεν έδωσαν στη δημοσιότητα το όνομα του συλληφθέντος, όπως προβλέπεται συνήθως στη Βρετανία σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Ωστόσο, πρόσωπα που τον υποστηρίζουν, μεταξύ των οποίων και ο ακροδεξιός ακτιβιστής Στίβεν Γιάξλεϊ-Λένον, γνωστός ως Τόμι Ρόμπινσον, γνωστοποίησαν μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο Τόμας συνελήφθη.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν ευρέως στο διαδίκτυο δείχνουν τον Τόμας να χρησιμοποιεί μαχαίρι εναντίον φουσκωτής λέμβου, ενώ ένας διασώστης βρίσκεται ακόμη πάνω στο σκάφος. Οι μετανάστες είχαν ήδη αποβιβαστεί.

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Αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις στη Βρετανία

Ο Ντάνιελ Τόμας έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς έχει οργανώσει διαδηλώσεις κατά των μεταναστών, στις οποίες συμμετείχαν εκατοντάδες διαδηλωτές, αρκετοί από τους οποίους εμφανίζονταν με μαύρα ρούχα και καλυμμένα πρόσωπα.

Ορισμένοι παρατηρητές παρομοίασαν τις κινητοποιήσεις με φασιστικές διαδηλώσεις της δεκαετίας του 1930. Μετά τα περιστατικά αυτά, η βρετανική αστυνομία προειδοποίησε ότι θα αξιοποιήσει τις εξουσίες που διαθέτει για τη σύλληψη διαδηλωτών που καλύπτουν τα πρόσωπά τους.

{https://x.com/visegrad24/status/2102887458962587648}

Κάλεσμα για συγκέντρωση στο Γκόσπορτ

Πριν από το περιστατικό με τη λέμβο, ο Τόμας επέβαινε σε ταχύπλοο στη Μάγχη και κατέγραψε βίντεο για το κανάλι του στο YouTube, δείχνοντας σκάφος με μετανάστες. Στη συνέχεια κάλεσε τους υποστηρικτές του να συγκεντρωθούν στο Γκόσπορτ, κοντά στο Πόρτσμουθ, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την άφιξη των μεταναστών.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι έξι άτομα συνελήφθησαν από τη συγκεκριμένη συγκέντρωση, καθώς, σύμφωνα με τις αρχές, παρουσίασαν «εχθρική» συμπεριφορά όταν πληροφορήθηκαν ότι οι μετανάστες θα αποβιβάζονταν τελικά στο Ντόβερ, περίπου 200 χιλιόμετρα μακριά.

{https://x.com/visegrad24/status/2102492467421687830}

Το παρελθόν του Ντάνιελ Τόμας

Ο Βρετανός ακτιβιστής είχε καταδικαστεί το 2016 σε ποινή φυλάκισης δύο ετών για απόπειρα απαγωγής. Παράλληλα, στις αρχές του 2026 είχε τεθεί υπό κράτηση στη Γαλλία, όταν ταξίδεψε μαζί με άλλους ομοϊδεάτες του στις βόρειες ακτές της χώρας, με σκοπό να εμποδίσουν την αναχώρηση σκαφών που μετέφεραν μετανάστες.

Οι μεταναστευτικές αφίξεις στη Μάγχη

Οι αντιμεταναστευτικές κινητοποιήσεις αποτελούν συχνό φαινόμενο στη Βρετανία, καθώς οι αφίξεις μεταναστών μέσω της Μάγχης παραμένουν σημαντικό ζήτημα στη δημόσια και πολιτική συζήτηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του βρετανικού υπουργείου Εσωτερικών, την Τετάρτη έφτασαν στη Βρετανία 781 μετανάστες, ο υψηλότερος αριθμός αφίξεων μέσα σε μία ημέρα από την αρχή του 2026. Από τον Ιανουάριο, συνολικά 18.565 άνθρωποι έχουν φτάσει στη Βρετανία μέσω της συγκεκριμένης διαδρομής. Ο αριθμός αυτός είναι περίπου 40% χαμηλότερος σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.