Οι ελιές αποτελούν βασικό πυλώνα της παλαιστινιακής γεωργίας, ενός κλάδου που αντιπροσωπεύει περίπου το 8% του ΑΕΠ και περισσότερες από 60.000 θέσεις εργασίας.

Παλαιστίνιοι χωρικοί θρηνούσαν την Τετάρτη βλέποντας τα κατεστραμμένα ελαιόδεντρά τους, αφού ο ισραηλινός στρατός τα ξερίζωσε με μπουλντόζες, λίγες ημέρες πριν από την ετήσια συγκομιδή της ελιάς, μια συνήθως χαρμόσυνη περίοδο για τους κατοίκους της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Ο Αμπντ Αλφατάχ Ταμίμι, ιδιοκτήτης ελαιώνα κοντά στη Ραμάλα, έβλεπε μια μπουλντόζα του ισραηλινού στρατού να καταστρέφει την κορυφή ενός από τα ελαιόδεντρά του και στη συνέχεια να το ξεριζώνει.

«Ξεριζώθηκαν όλες οι ελιές μας, ακόμη και αυτές που είχαμε φυτέψει πρόσφατα. Ξεριζώθηκαν και όλες των γειτόνων μας», δήλωσε ο Ταμίμι. Όπως είπε, ο ίδιος και οι γείτονές του κατέχουν συνολικά σχεδόν 9 στρέμματα γης με ελαιόδεντρα.

«Μας άφησαν χωρίς τίποτα», είπε.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι εξετάζει το αίτημα του Reuters για σχόλιο, χωρίς να έχει απαντήσει μέχρι το βράδυ της Τετάρτης.

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Ξεριζώνουν δέντρα ακόμη και ανάμεσα από σπίτια

Στο παρελθόν, ο ισραηλινός στρατός έχει επικαλεστεί λόγους ασφαλείας για την απομάκρυνση ελαιόδεντρων, υποστηρίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο αποτρέπονται πιθανές ενέδρες κατά των στρατευμάτων.

Παλαιστινιακές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων απορρίπτουν αυτή την αιτιολόγηση, υποστηρίζοντας ότι η καταστροφή των ελαιόδεντρων στερεί από τους αγρότες το εισόδημα που αποκομίζουν από την πώληση ελιών και ελαιολάδου.

Η συγκομιδή της ελιάς αρχίζει συνήθως την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου. Οι ελιές αποτελούν βασικό πυλώνα της παλαιστινιακής γεωργίας, ενός κλάδου που αντιπροσωπεύει περίπου το 8% του ΑΕΠ και περισσότερες από 60.000 θέσεις εργασίας, σύμφωνα με το υπουργείο Γεωργίας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Παλαιστίνιοι ακτιβιστές και αγρότες εκτιμούν ότι η φετινή συγκομιδή θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς οι επιθέσεις Ισραηλινών εποίκων εναντίον Παλαιστινίων και παλαιστινιακών περιουσιών στην περιοχή έχουν αυξηθεί σε επίπεδα-ρεκόρ.

Ο Νάθερ Ταμίμι, ένας ακόμη ιδιοκτήτης γης στο χωριό Ντέιρ Νιζάμ, κοντά στη Ραμάλα, δήλωσε ότι η απώλεια των δέντρων είναι ιδιαίτερα οδυνηρή επειδή σημειώθηκε τόσο κοντά στην έναρξη της συγκομιδής.

«Από αυτή τη γη, τα αδέλφια μου κι εγώ παράγουμε 120 δοχεία ελαιολάδου. Οι γείτονές μας παράγουν την ίδια ποσότητα», είπε ο Ταμίμι, κοιτάζοντας τον ελαιώνα του.

«Ξερίζωσαν δέντρα παντού, ακόμη και ανάμεσα στα σπίτια», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από Reuters