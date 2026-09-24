Παρά τη σύντομη παρουσία του στη Νέα Υόρκη, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου θα πραγματοποιήσει, σύμφωνα με το Reuters, σειρά επαφών με προέδρους και πρωθυπουργούς, μεταξύ των οποίων και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συνάντηση με τον Ισραηλινό ομόλογό του, Μπένιαμιν Νετανιάχου, αναμένεται να έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο Νετανιάχου θα έχει σειρά συναντήσεων και με άλλους ηγέτες και κυβερνητικούς αξιωματούχους από διάφορες χώρες, μεταξύ αυτών και ο Έλληνας πρωθυπουργός.

«Ο Νετανιάχου πραγματοποιεί μια ασυνήθιστα σύντομη επίσκεψη στις ΗΠΑ για την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Αφού φτάσει νωρίς την Πέμπτη, αναμένεται να αναχωρήσει την ίδια ημέρα, μετά την ομιλία του το απόγευμα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός πρόκειται να συναντηθεί με τους προέδρους της Αργεντινής, της Βολιβίας, της Παραγουάης, του Παναμά και της Αιθιοπίας, καθώς και με τον αντιπρόεδρο της Κολομβίας. Παράλληλα, σύμφωνα με το γραφείο του Νετανιάχου, θα έχει συναντήσεις με τους πρωθυπουργούς της Ελλάδας, της Σλοβενίας και της Παπούα Νέας Γουινέας», αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα.