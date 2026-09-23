«Επιδιώκουμε πάντα εποικοδομητικές σχέσεις, ιδίως με την Τουρκία», δήλωσε ο Μητσοτάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα δεν απειλεί, αλλά ούτε θα δεχθεί απειλές, κάνοντας μια σύντομη αναφορά στην Τουρκία, στην ομιλία του κατά τη διάρκεια εκδήλωσης της ομογένειας στη Νέα Υόρκη.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων, κάνοντας λόγο για το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανανέωσης που έχει αναλάβει οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση και πρόσθεσε: «Έχουμε πλήρη επίγνωση ότι, με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, χρειαζόμαστε αξιόπιστη αποτρεπτική ικανότητα. Αυτό ακριβώς χτίζουμε και θα συνεχίσουμε να χτίζουμε τα επόμενα χρόνια».

Στη συνέχεια, επανέλαβε: «Η Ελλάδα είναι μια ειρηνική χώρα και επιδιώκουμε πάντα να διατηρούμε καλές και εποικοδομητικές σχέσεις με τους γείτονές μας, ιδίως με την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά ούτε θα δεχτούμε απειλές, από κανέναν. Θέλω αυτό να είναι απολύτως σαφές».

Προς την άνοιξη του 2027 η πρώτη διερευνητική γεώτρηση

Στην ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε «πολύ υπερήφανος» γιατί «μάλλον προς την άνοιξη του 2027» θα πραγματοποιηθεί η πρώτη διερευνητική γεώτρηση από κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας, με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου.

Σημείωσε πως αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά από τη δεκαετία του ‘80 και πρόσθεσε: «Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύος, και σκοπεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών μας».

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«Ό,τι και να συμβεί, θα διατηρήσουμε τη δέσμευσή μας για δημοσιονομική πειθαρχία»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις επικείμενες εκλογές, δηλώνοντας μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα του σήμερα «δεν έχει καμία σχέση» με εκείνη του 2019. «Αλλά είναι εξίσου αλήθεια ότι αυτό το έργο παραμένει ημιτελές. Υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει, πολλές ακόμη μεταρρυθμίσεις που πρέπει να υλοποιηθούν», πρόσθεσε.

Μιλώντας για τις εξαγγελίες που έκανε από τη ΔΕΘ, σημείωσε: «Ήμουν επίσης πάρα πολύ σαφής: ό,τι και να συμβεί, θα διατηρήσουμε τη δέσμευσή μας για δημοσιονομική πειθαρχία» και πρόσθεσε: «Είναι πάντα δελεαστικό, καθώς πλησιάζουν οι επόμενες εκλογές, να πιστεύει κανείς ότι αν ξοδέψει λίγο περισσότερα, μπορεί να γίνει ελαφρώς πιο δημοφιλής και να αυξήσει τις πιθανότητες να κερδίσει τις εκλογές. Δεν πιστεύω ότι αυτή θα ήταν η σωστή προσέγγιση».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέχισε λέγοντας: «Έχουμε εργαστεί πάρα πολύ σκληρά τα τελευταία οκτώ χρόνια για να διασφαλίσουμε ότι η Ελλάδα δεν θα επιστρέψει ποτέ, μα ποτέ, στα σκοτεινά χρόνια της προηγούμενης δεκαετίας, δεν θα εκτροχιαστεί η πρόοδος που έχουμε πετύχει».

Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη

{https://www.youtube.com/watch?v=DLnScdoVeSs}